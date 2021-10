Der angehende neue Außenminister, Michael Linhart.

Neben dem designierten Bundeskanzler Alexander Schallenberg steht heute eine weitere Angelobung an: Michael Linhart, bislang Botschafter in Frankreich, soll heute um 13 Uhr von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigt werden.

Linhart wurde 1958 in Ankara geboren, sein Vater war dort in der österreichischen Botschaft tätig. Die Familie stammt aus Vorarlberg, wo Linhart die Schule besuchte und maturierte. In Wien und Salzburg studierte er nach seinem Präsenzdienst Rechtswissenschaften, 1985 promovierte er. Ein Jahr später trat er in den diplomatischen Dienst ein und wurde zunächst im Außenministerium und später in der österreichischen Botschaft in Addis Abeba, Äthiopien, eingesetzt.

1988 wechselte Linhart an die syrische Botschaft in Damaskus, wo er als erster Botschaftssekretär und stellvertretender Botschaftsleiter tätig war. 1992 wurde Linhart Botschaftsrat und stellvertretender Botschaftsleiter in Zagreb, Kroatien. 1995 holte der damalige Außenminister Wolfgang Schüssel Linhart als persönlichen Sekretär in sein Kabinett. Als Schüssel im Jahr 2000 zum Bundeskanzler aufstieg, fungierte Linhart als dessen persönlicher Berater in außenpolitischen Fragen. Gleichzeitig wurde er zum österreichischen Botschafter in Damaskus bestellt.

Enger Kurz-Berater

Von 2003 bis 2007 leitete Michael Linhart als Geschäftsführer die neu gegründete Austrian Development Agency im Außenministerium. 2007 wurde er erneut auf einen Botschafterposten berufen: Er zog als österreichischer Botschafter nach Athen. 2012 kehrte Linhart nach Österreich zurück, um im Außenministerium die Leitung der Sektion für Entwicklungszusammenarbeit zu übernehmen. Im Dezember 2013 folgte die Bestellung als Generalsekretär im Außenministerium.

Unter Sebastian Kurz' Zeit als Außenminister galt Linhart als einer seiner engsten Berater. Kurz' Nachfolgerin im Amt, Karin Kneissl, verlängerte Linharts Bestellung als Generalsekretär nicht, an seine Position trat Johannes Peterlik. Im Sommer 2018 trat der Vater dreier Kinder den Posten als österreichischer Botschafter in Paris an. (red, 11.10.2021)