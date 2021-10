Wie weit weg waren Sie schon? Foto: getttyimages/istockfoto/PeopleImages

Gerne erinnert man sich an vergangene Reisen zurück. Blättert in Fotoalben, ordnet die Reiseführersammlung im Bücherregal, sieht sich die Stempel im Reisepass an. Manche markieren auf einer Landkarte jene Orte, an denen sie schon waren. Dabei sind einige Stecknadeln recht weit entfernt vom Heimatort. Ushuaia im Süden von der Argentinienreise, im Norden Inverness vom Schottlandroadtrip, San Francisco im Westen und Teheran im Osten von der länger zurückliegenden Iranreise. Auch auf Twitter schwelgten Userinnen und User in Erinnerungen:

Wie ist das bei Ihnen?

Welche Orte in jeder Himmelsrichtung, die Sie schon besucht haben, sind von Österreich aus gesehen am weitesten entfernt? Und welche fernen Ziele stehen noch auf Ihrer Reisewunschliste? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 12.10.2021)