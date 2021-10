In Österreich befinden sich rund 600 Jugendliche in Erstaufnahmezentren des Bundes. Die Zahl der Anträge steigt wieder

Das Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Wien – Nach einem Tiefstand im Vorjahr steigt die Zahl der Menschen, die in Europa einen Asylantrag stellen, wieder. Im zweiten Quartal 2021 waren es um 115 Prozent mehr als vor einem Jahr, aber noch immer deutlich weniger als vor der Coronavirus-Pandemie.

Laut EU-Statistikamt Eurostat wurden die meisten Erstantragsteller in Deutschland, Frankreich und Spanien registriert. Auf diese drei Mitgliedsstaaten entfielen 61 Prozent. Österreich gehört neben Belgien und Deutschland zu jenen Ländern, wo die meisten unbegleiteten Minderjährigen, die Asyl beantragten, verzeichnet wurden. 615 Anträge wurden hierzulande im zweiten Quartal gestellt.

Das entspricht in etwa der Zahl, die nach ORF-Angaben derzeit in Erstaufnahmezentren des Bundes betreut werden. Allein in Traiskirchen seien es rund 400 geflüchtete Minderjährige. Zusätzlich würden minderjährige Schutzsuchende in Reichenau, Ossiach, Finkenstein und Steinhaus am Semmering untergebracht. Das berichtete das Ö1-"Morgenjournal" am Montag unter Berufung auf die Bundesbetreuungsagentur (BBU) für Asylwerberinnen und Asylwerber.

Österreichische Hilfsorganisationen kritisieren jedoch, dass mit den Minderjährigen in den Bundesquartieren kinderrechtswidrig umgangen werde. Erst wenn die Kinder- und Jugendhilfe in einem Bundesland für die Obsorge der Jugendlichen zuständig sei, sei eine halbwegs kindgerechte Betreuung garantiert, meint etwa SOS Kinderdorf zu Ö1.

Denn die Kinder- und Jugendhilfe sei die einzige Organisation, die adäquate Quartiere betreiben könne. Sie verfügt über ein Budget von 225 Euro pro Jugendlicher pro Tag, während andere Hilfsorganisationen mit einem Tagessatz von 95 Euro arbeiten müssen. Dies müsse angeglichen werden, fordert etwa die Volkshilfe. Zudem seien immer mehr kindergerechte Quartiere in den vergangenen Jahren in den Bundesländern geschlossen worden – nun gebe es einen dingenden Bedarf.

Die türkis-grüne Koalition wollte nach eigenen Angaben den Schutz von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen verbessern. Ein entsprechender Antrag wurde am 5. Oktober im Familienausschuss eingebracht – einen Tag vor der Regierungskrise, die Österreich nun seit Mittwoch in Bann hält. Nach dem Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) soll die Regierungsarbeit nun mit Alexander Schallenberg an der Spitze fortgesetzt werden. (red, 11.10.2021)