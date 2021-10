Die Hahnenkämpfe in "Far Cry 6" sind gestaltet wie ein Beat 'em up im Stile von "Tekken", "Street Fighter" oder "Mortal Kombat". Foto: Farcry 6

Vor kurzem ist Far Cry 6 erschienen. Der Shooter, in dem man als Dani Rojas gegen das diktatorische Regime von Anton Castillo auf der Insel Yara zu Felde zieht, hat bislang überwiegend positive, aber nicht unbedingt enthusiastische Kritiken bekommen. Lob gibt es etwa für die grafische Umsetzung und die schöne offene Welt im Speziellen sowie gut inszenierte Zerstörung. Schwächen werden dem Game allerdings attestiert, wenn es darum geht, seine Geschichte zu erzählen und das Eiland mit spielerischen Herausforderungen zu füllen.

Auch die Lateinamerika-Abteilung der Tierschutzorganisation Peta hat etwas zu dem Game zu sagen. Konkret zu einem Spiel im Spiel, in dem man Hähne finden und – selbst gesteuert – gegeneinander antreten lassen kann. Präsentiert wird der Modus als eine Art simplifiziertes Beat 'em up wie Street Fighter.

"Schrecklicher Blutsport"

Der Modus hat auch für kritische Bemerkungen in so mancher Rezension gesorgt. Peta Latino geht hier einen Schritt weiter und fordert seine Entfernung. "Ein schrecklicher Blutsport wie Hahnenkämpfe in einem Videospiel à la Mortal Kombat ist weit weg von echter Innovation, zumal die heutige Gesellschaft es ablehnt, Tiere dazu zu zwingen, gegeneinander auf Leben und Tod zu kämpfen."

Dabei erinnert man auch an die in realen Hahnenkämpfen angewandten Praktiken. Dort würden sich die Hähne mit ihren scharfen Krallen extrem schmerzhafte bis tödliche Verletzungen zufügen. Man ersucht Ubisoft, stattdessen ein Minigame zu implementieren, in dem nicht Gewalt verherrlicht werde. Die Darstellung in Far Cry 6 ist freilich harmloser gehalten. Die Tiere verlieren während der Kämpfe zwar Federn, es fließt aber kein Blut – und die Vögel sterben nicht.

Kämpfe zwischen oder mit Tieren werden in der Tat kontrovers diskutiert und finden viele Gegner. In Europa etwa entbrennt regelmäßig eine Diskussion rund um die Stierkampftradition in Spanien, die einhellig von Tierschutzorganisationen verurteilt wird.

Es ist auch nicht das erste Mal, das Peta öffentlich Kritik an einem Videospiel übt. Die Organisation hat sich auch zu früheren Far Cry-Titeln bereits kritisch geäußert. Die Palette reicht von Pokémon über Super Meat Boy und Final Fantasy bis Battlefield 3. Die Tierschützer haben auch schon eine Reihe von Parodie-Games veröffentlicht. (red, 11.10.2021)