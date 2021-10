Auch Djokovic, Medwedew und Tsitsipas bereits qualifiziert. Deutscher in dritter Indian-Wells-Runde um ersten Sieg gegen Andy Murray

Alexander Zverev ist bei den Finals. Foto: imago images/Icon SMI

Indian Wells (Kalifornien) – Der Deutsche Alexander Zverev steht als vierter Teilnehmer der Tennis-ATP-Finals fest. Das Saison-Abschlussturnier der Top acht des Jahres findet vom 14. bis 21. November erstmals in Turin statt. Der Olympiasieger stellte die Qualifikation am Sonntag in Runde zwei des Masters-1000-Turniers von Indian Wells mit einem 6:4,3:6,6:1 gegen Jenson Brooksby aus den USA sicher. Davor hatten sich Novak Djokovic (SRB), Daniil Medwedew (RUS) und Stefanos Tsitsipas (GRE) qualifiziert.

In Indian Wells bekommt es Zverev in der dritten Runde mit Andy Murray zu tun. Der Schotte bewies mit einem 5:7,6:3,6:2 gegen den spanischen US-Open-Viertelfinalisten Carlos Alcaraz seine aufsteigende Form. Zverev ist nicht nur deswegen vor Murray gewarnt. "Die Bedingungen hier sind nicht ideal für mich", sagte der 24-Jährige beim kalifornischen Event. "Andy ist der aus den 'Big Four', den ich noch nicht besiegt habe. Ich hoffe, das nun ändern zu können." (APA; 11.10.2021)