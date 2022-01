Alte Welt

Die Arbeitswelt vieler älterer Mitarbeiter ist geprägt vom sogenannten Präsentismus. Das Credo, das ihnen viele Chefs jahrelang vorlebten: Wer lange den Bürosessel drückt, ist lange produktiv, erbringt gute Leistung. Durch die strengen Hierarchien ergab sich daraus in der Vergangenheit meist die unausgesprochene Regel: Man bleibt so lange, wie der Chef bleibt. Selbst wenn man nichts mehr zu tun hat, tut man geschäftig. Denn nur, wer 60 Stunden arbeitet, sei jemand in der Firma, werde gesehen.

Diese Gedanken sind nicht verwunderlich: Immerhin zählen laut Umfragen Status und Gehalt zu den Motivationstreibern der meisten Babyboomer. Je älter die Arbeitnehmer, desto mehr Überstunden machen sie. Laut dem deutschen Überstundenreport bleiben Beschäftigte über 60 Jahre im Schnitt 3,7 Stunden länger pro Woche, die sogenannte Generation Z nur halb so lang. Die Millennials liegen mit 2,5 Plusstunden auch deutlich darunter.

Gesehen zu werden ist tatsächlich ein Argument für den Präsentismus. Erhebungen zeigen, dass jene Mitarbeitende eher befördert werden, die Führungskräfte öfter physisch sehen. Auch im Corona-Lockdown wurden Homeoffice-Arbeiter seltener mit einer höheren Position betraut. Dabei macht der Präsentismus in Form digitaler Dauererreichbarkeit auch vor dem Homeoffice nicht halt.

Auch wenn das ein gewichtiges Argument für eine Vollzeitstelle ist, benötigt es in einer hybriden Arbeitswelt Konzepte, die eine neue Kultur fördern. Weg von der alten Welt, in der Arbeitnehmer möglichst wenig Freizeit haben und Sesseldrücker bevorzugt werden. Hin zu einer neuen Welt, in der Belastungen ernst genommen werden. Denn Präsentismus resultiert vor allem in Mehrstunden, 40-plus-Wochenstunden oder Managern, die sich damit brüsten, nur vier Stunden zu schlafen. Das ist nicht gesund und kann ins Burnout führen. Die Zahl jener, die (bald) ausgebrannt sind, steigt.

Laut Umfragen zur Wunscharbeitszeit wollen die meisten ihre Stunden reduzieren. Auch hier gibt es Altersunterschiede laut einer Xing-Studie: Unter 35-Jährige wünschen sich eine Verkürzung um drei Stunden – doppelt so viel wie über 55-Jährige. Anekdotische Evidenz legt aber nahe: In der Pandemie merkten auch Angestellte der älteren Generation, die im Homeoffice waren, wie praktisch es sein kann, flexibel statt klassisch nine to five zu arbeiten. Oder jene, die in Kurzarbeit waren, erkannten, dass weniger Stunden Vorzüge haben, und wollen reduzieren oder gar früher in Pension. Darin liegt auch eine Chance für die Jungen: Reduzieren viele ältere Kollegen ihre Arbeitszeit, können neue Stellen geschaffen werden.