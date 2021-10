Ein sonniges Wochenende steht vor der Tür, und das will genutzt werden. Für alle Naturliebhaberinnen und -liebhaber heißt es also: Wanderschuhe an und rauf auf den Berg – und wo geht das besser als in Vorarlberg? Neben vielen gemütlichen Spaziergängen auf Hügel, durch Wälder oder rund um den Bodensee gibt es ein großes Angebot an längeren und herausfordernden Wanderrouten. Zum Beispiel im Bregenzerwald.

Welche ist Ihre liebste Wanderung? Foto: M. Waldl

Ob von Schröcken zum Gipfel der Hochkünzelspitze, von Mellau auf die Hangspitze oder von Bezau auf die Sienspitze – Bergfexe kommen im Ländle voll auf ihre Kosten. Aber auch von Bludenz aus können bei einem Ausflug ins Montafon etliche Gipfel der Bergketten Verwall, Rätikon und Silvretta erklommen werden. Doch auch für weniger Sportliche gibt es Möglichkeiten, mittels Seilbahnen in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand einen Ausflug mit Ausblick auf die Bergwelt zu genießen.

Welche Wanderwege und Steige können Sie empfehlen?

Welche gehen Sie am liebsten, und aus welchen Gründen? Gibt es dort Einkehrmöglichkeiten? Von welchen Wanderungen raten Sie eher ab? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.10.2021)