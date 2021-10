Das Selbstbewusstsein der Unionsparteien ist nach der Wahlschlappe stark angeschlagen. Foto: Imago

Die CDU will nach ihrem historischen Desaster bei der Bundestagswahl auf einem Parteitag den kompletten Bundesvorstand neu wählen. Das sei einstimmig beschlossen worden, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach Beratungen der Spitzengremien. CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte der Parteispitze zuvor seine Pläne zur Erneuerung nach dem historischen Desaster präsentiert.

Laschet will Neuaufstellung ermöglichen

Laschet hatte am Donnerstag angekündigt, er wolle den Erneuerungsprozess moderieren und den Gremien zur Neuaufstellung einen Parteitag vorschlagen. Er hatte dabei eigene Ambitionen bei einer personellen Neuaufstellung und auch für mögliche weitere Verhandlungen mit Grünen und FDP über ein Jamaika-Bündnis zurückgestellt.

Die CDU will am 30. Oktober eine Kreisvorsitzendenkonferenz zum neuen Parteivorsitz einberufen. Diese soll klären, ob es dazu eine Mitgliederbefragung geben soll, kündigte Ziemiak am Montag an. Der Bundesvorstand soll dann am 2. November entscheiden, wie man Mitglieder stärker beteiligen könne. In den Debatten über eine personelle Neuaufstellung gab es nach Angaben mehrerer Teilnehmer in Präsidium und Bundesvorstand unterschiedliche Vorstellungen, bis wann dieser Prozess abgeschlossen sein soll. Laschet solle bis dahin den Prozess moderieren, sagte Ziemiak. Nach der Kreisvorsitzendenkonferenz oder einer Mitgliederbefragung solle dann ein Bundesparteitag einberufen werden, auf dem Parteichef, Präsidium und Bundesvorstand der CDU neu gewählt werden sollen.

Historisch schlechtes Ergebnis

Auslöser der Debatte war das schlechte Abschneiden von CDU und CSU bei der Bundestagswahl. Vor allem die Ministerpräsidenten, die sich kommendes Jahr Landtagswahlen stellen müssen, wie Tobias Hans (Saarland) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein) drängen auf eine schnelle Einberufung eines Bundesparteitags. Dieser dürfte je nach Verfahrensweg im Dezember oder Jänner stattfinden. (APA, 11.10.2021)