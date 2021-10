Elon Musk wohnt bereits seit einiger Zeit in Texas, nun wird auch die Zentrale seines Unternehmens dort angesiedelt. Foto: imago images/ZUMA Wire

Tesla wird seinen Firmensitz von Palo Alto, Kalifornien, nach Austin in Texas verlegen. Das wurde bei der Tesla-Hauptversammlung, die bereits in der texanischen Hauptstadt stattfand, von CEO Elon Musk bekanntgegeben, wie diverse US-Medien berichten.

Texas wird attraktiv



Die Verlegung der Firmenzentrale kommt nicht von ungefähr. Bereits 2020 hatte Musk mehrmals Kritik am Bundesstaat Kalifornien geäußert, weil die dortigen Behörden wegen der Pandemie die Produktion von Tesla unterbrechen ließen. Musk verwies bei der Ankündigung auch darauf, dass die Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten in Texas niedriger seien. Auch die steuerlichen Abgaben dürften laut Experten in Texas geringer ausfallen. Jedoch wird sich Tesla nicht komplett aus Kalifornien zurückziehen – stattdessen werden die Kapazitäten dort sogar noch ausgebaut, wie es in einem Bericht von CNBC heißt.

Tesla ist nicht das erste Unternehmen, das seinen Hauptsitz von Kalifornien nach Texas verlegt. Oracle und Hewlett-Packard gehören zu den Tech-Giganten, die sich bereits im vergangenen Jahr zu diesem Schritt entschlossen haben. Texas hat mit dem Texas Economic Development Act aktiv um Unternehmen geworben und bietet Steuererleichterungen für die Ansiedlung neuer Einrichtungen im Bundesstaat an.

Model Y lässt auf sich warten

Dass Tesla im Zuge der Hauptversammlung den Produktionsstart des Model Y in Texas verkünden könnte, hat sich jedoch nicht bestätigt. Musk rechnet aber damit, dass die ersten Exemplare des Model Y in Texas noch in diesem Jahr gefertigt werden können. (red, 11.10.2021)