Max Leschanz, Harun Çelik, Zoltan Erdei



Am 12. Oktober wird in den USA der Columbus Day gefeiert. Wieso wird Kolumbus' blutige Ankunft glorifiziert, obwohl er nie in den heutigen USA war?