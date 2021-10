Gut war die Stimmung zwischen Arbeitgebersprecher Christian Knill und Metallgewerkschaftschef Rainer Wimmer (rechts) bereits im September nicht. Nach zwei Runden ist sie schlecht. Foto: APA

Wien – Die Metallgewerkschaft geht in den Lohnverhandlungen der Metallverarbeitenden Industrie früh auf Konfrontationskurs. Am Montagnachmittag wurde die eigentlich auf zwei Tage anberaumte Verhandlungsrunde abgebrochen. Es werden Betriebsversammlungen vorbereitet, um Druck auf die Arbeitgeberseite aufzubauen. Die Verhandlungen wurden von den Gewerkschaften abgebrochen, teilte die Arbeitgeberseite mit.

Hintergrund ist das aus Sicht der Gewerkschaften unzureichende Angebot des unternehmerischen Gegenübers in den Kollektivvertragsverhandlungen. Bis zu 2,2 Prozent Erhöhung der Löhne und Gehälter hatten die Arbeitgeber unter anderem geboten, "also klar über der Inflation der vergangenen zwölf Monate", wie die Chefverhandler via Aussendung mitteilten. Alternativ bot man zusätzliche Verbesserungen in der Schichtarbeit – ein Punkt, den die Arbeitnehmerseite von Anfang an in ihrem Forderungskatalog hatte. Die aktuell 20 Euro Schichtzuschlag machten unregelmäßige Arbeitszeiten insbesondere für junge Fachkräfte zunehmend unattraktiv, hatte Produktionsgewerkschaftschef Rainer Wimmer bei Beginn der Herbstlohnrunde postuliert.

Konjunktur läuft

Diese Konditionalität kommt auf Gewerkschaftsseite offenbar einer Kriegserklärung gleich. "Die haben uns provoziert, das Angebot ist eine bodenlose Frechheit", begründete Wimmer das Verlassen der Verhandlungen. Die Auftragsbücher seien voll, die Produktivität hoch und die Konjunkturprognose wurde soeben nach oben korrigiert: Das Wifo erwartet für heuer ein BIP-Wachstum von 4,4 Prozent und im Jahr 2022 gar ein Realwachstum von 4,8 Prozent. Das Institut für Höhere Studien (IHS) rechnet mit je 4,5 Prozent Zuwachs.

Die Arbeitgeber zeigten sich verärgert: "Klar ist, dass erste Angebote immer eine Grundlage für weitere Diskussionen sind. Offensichtlich war heute seitens der Gewerkschaften, entgegen der Ankündigungen, keine Verhandlungsbereitschaft gegeben." Das sei mitten in der vierten Corona-Welle unverantwortlich und unverständlich, sagte der Sprecher und Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie. Nächster Verhandlungstermin ist am 21. Oktober. (ung, 11.10.2021)