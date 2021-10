Pro

von Andreas Hagenauer

Was hier stehen sollte: Einstieg mit einem Zitat über das Wandern (ein bisschen bekannt, aber nicht abgedroschen). Eine Ode an die Natur, an die Bewegung (ein bisschen mahnend, aber nicht belehrend).

Die frische Luft ist super. Draußen ist besser als drinnen. Wanderschuhe sind bequem, Wanderlieder sind lustig – und o Gott, diese Aussicht. Dazu ein bis zwei gepflegte Achterln Wein. Alles mit Maß und Ziel. So lässt es sich leben, lange leben.

Was hier steht: Schon als Kind war das Wandern die Hölle, das Epizentrum der Fadesse. "Ein bisschen spazieren", haben die Älteren gesagt. Und: "Such dir einen schönen Stock." Wuff. Es fühlte sich an, wie verkehrt auf die Rückbank eines Autos geschnallt zu werden.

"Der Weg ist das Ziel." Nein, das Ziel ist das Ziel, sonst würde es nicht so heißen. Beim Weinwandern ist der Wein das Ziel, die Sauce auf öder, zerkochter Pasta. Und wenn man von Winzer zu Winzer wackelt und sich aufs nächste, neue (!) Achterln freut, ist die Natur umso schöner.