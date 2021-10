"Bei meinem ‚besten Stück‘ handelt es sich um die Uhr meines Mannes, die ich schon seit längerem trage. Die Wahl fiel auf das Schmuckstück der Marke Heuer, weil es eine schöne Geschichte erzählt. Es lehrt mich, dass man nie zu schnell aufgeben darf.

Katrin Lux: "Das Schmuckstück lehrt mich, dass man nie zu schnell aufgeben darf." Foto: Nathan Murrell

Mein Mann hat die Uhr 1984, zu seinem 16. Geburtstag, von seiner Mutter geschenkt bekommen. In diesem Sommer verbrachte er seine Ferien auf Mallorca, wo er mit seinen Freunden in einer Bucht von einem hohen Felsen ins tiefe Wasser sprang, immer und immer wieder.

Nach einem Sprung war plötzlich die Uhr verschwunden, was für ihn wie ein Schock war. Die Uhr musste wieder her. Die Jungs sind dann erfolglos herumgetaucht. Schließlich organisierten sie sich nach einem langen Fußmarsch Flossen und Taucherbrillen und versuchten es erneut. Kurz vor dem Aufgeben wagte mein Mann einen Tauchversuch in eine Art Unterwasserschacht. Und tatsächlich sah er dort am Boden etwas glitzern." (Michael Hausenblas, RONDO, 19.10.2021)