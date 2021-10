Blaues Wasser

Hat man die Verpackung erst einmal aufbekommen, lässt sich der "6in1 WC Duft & Farbspüler" unkompliziert zwischen Becken und Klobrille einhängen. In der Halterung, zu 80 Prozent aus recyceltem Plastik, befindet sich neben den festen Komponenten auch Gel, welches das Wasser blau färbt. Der Duft wird als "Blütenfrische" bezeichnet, erinnert aber an einen klassischen WC-Duft.

Cillit Bang 6in1 WC Duft & Farbspüler, Blüten Frische, z. B. bei Bipa, 2,95 Euro

2 von 6 Punkten





Angenehmer Duft

Blue Star De Luxe Foto: Otto Beigelbeck

Die Kunststoffhalterung mit den vier Kügelchen darin aus der Verpackung nehmen, einfach an die Kloschüssel hängen, und schon kann gespült werden. Dabei entfaltet sich ein angenehmer Duft, der tatsächlich leicht an Magnolie erinnert. In den Marketing-Sprech übersetzt, heißt das "Premium Parfum für Ihre Toilette", wie auf der Verpackung geschrieben steht.

Blue Star De Luxe, Zarte Magnolie, z. B. bei Spar, 3,99 Euro

4 von 6 Punkten





Dezente Süße

Clever Duft-Steinchen Foto: Otto Beigelbeck

Auch die Duftsteinchen von Clever lassen sich problemlos an das WC-Becken anbringen. Als Lilie kann der dezente, süßlich-saubere Duft nur schwer identifiziert werden. Die Verpackung (wie auch die der anderen Probanden bis auf die von Frosch) ist mit dem Cleanright-Siegel versehen, das von Greenpeace als "absolut nicht vertrauenswürdig" eingestuft wird.

Clever Duft-Steinchen, Lilie, z. B. bei Billa, 1,79 Euro

2 von 6 Punkten





Leerer Lavendel

Frosch WC-Frische-Spüler Foto: Otto Beigelbeck

Im Gegensatz zu den anderen Testkandidaten wird dieser nicht an den Beckenrand gehängt, sondern darunter eingeklemmt. Für spülrandlose WCs ist diese Mechanik nicht geeignet. Das Material der Halterung besteht zu 100 Prozent aus Altplastik und ist vollkommen recycelbar. Die Steinchen darin sollen nach Lavendel riechen, entfalten aber so gut wie keinen Duft.

Frosch WC-Frische-Spüler, Lavendel, z. B. bei dm, 1,95 Euro

3 von 6 Punkten

(Michael Steingruber, RONDO, 15.10.2021)