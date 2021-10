Der frisch angelobte Kanzler streckte aber auch "die Hand in Richtung Koalitionspartner" aus. Grüne wollen, dass die ÖVP die Justiz arbeiten lässt – und das Regierungsprogramm abarbeiten

Alexander Schallenberg bei seinem ersten Auftritt als Kanzler im Parlament. Neben ihm versammelten sich der grüne Vizekanzler Werner Kogler und die gesamte Regierung. Foto: Heribert Corn

Eine Minuten und 45 Sekunden dauert es, bis der neue Kanzler im Parlament seinen ersten kleinen Aufruhr auslöst. Alexander Schallenberg (ÖVP), gerade noch Außenminister, gelernter Diplomat, tritt um kurz nach zehn Uhr Vormittag vor den versammelten Nationalrat, er soll eine kurze Regierungserklärung abgegeben, also: eine Rede halten. Am Montag wurde er als Kanzler angelobt, nun stellt er sich den Abgeordneten. Die Regierungsbank im Parlament ist voll besetzt. "Schwierige Zeiten erfordern außergewöhnliche Schritte", setzt er an.

Neben Schallenberg sitzt Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler, der keine Miene verzieht. Er sei überrascht, dass es kam, wie es kam, aber habe größten Respekt vor dem Amt, sagt Schallenberg. "Wenn ich heute eine Botschaft habe: Unsere Hand als neue Volkspartei ist ausgestreckt in Richtung des Koalitionspartners." Am Montag hatte er den Grünen noch ausgerichtet, dass die Tage davor kein Beispiel für Respekt und gegenseitiges Vertrauen gewesen seien.

Schallenberg lobt Kurz als Wahlgewinner

Schallenberg erwähnt Kurz gleich zu Beginn und mehrfach. Dann setzt er zum Tadel an: Den geplanten Misstrauensantrag der Opposition gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) könne er "beim besten Willen nicht verstehen". Raunen aus den Rängen, erste Zwischenrufe. Das österreichische Parlament ist realpolitisch von der Bundesregierung abhängig, es ist aber selbstbewusst: Die Mandatare wollen sich nicht vom Kanzler sagen lassen, welche Anträge einzubringen sind und welche nicht. Angenommen kann der Misstrauensantrag ohne Stimmen der Grünen freilich dennoch nicht werden, da die Opposition keine Mehrheit hat.

Schallenberg bekräftigt auch im Parlament noch einmal die geplante enge Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz, der Samstagabend "zur Seite" trat und am Donnerstag seinen Posten als ÖVP-Klubchef antreten wird. "Der Bundesparteiobmann hat die letzten Wahlen ganz klar gewonnen." Zu den Vorwürfen gegen Kurz, die Schallenberg am Montag als "falsch" bezeichnet hat, äußert sich der Kanzler nicht erneut.

Migration, Arbeitsmarkt, Corona: Weg beibehalten

Basis seiner Arbeit sei das Regierungsprogramm, das er zügig abarbeiten wolle, sagt Schallenberg. Jedenfalls aber: Ob Migrations-, Arbeitsmarkt- oder Corona-Politik, der neue Kanzler möchte den eingeschlagenen Weg beibehalten. Inhaltlich nennt Schallenberg in seiner knapp zehnminütigen Rede die ökosoziale Steuerreform als ein Herzstück der Regierungsarbeit. Man werde auch den Weg der Modernisierung mit mehr Mitteln für Bildung, Forschung und Digitalisierung fortsetzen.

Nach Schallenberg steht Kogler für seine Rede auf. "Wir stimmen überein, dass die Republik Österreich in dieser Situation Stabilität, Verlässlichkeit und Orientierung braucht", erklärt der Grüne. Nun gehe es darum, das Richtige zu tun, und zwar das, was im Regierungsprogramm stehe.

Einige Bewährungsproben

In den vergangenen Tagen habe man "zugegeben einige Bewährungsproben" hinter sich gebracht, sagt Kogler auch. Dann maßregelt er die ÖVP: "Lassen wir die Justiz arbeiten, lassen wir sie unabhängig ermitteln." Kritik sei grundsätzlich zwar zulässig. Wenn eine Anordnung zur Hausdurchsuchung von einem unabhängigen Richter genehmigt werde, sei das aber "nicht nichts" – und wenn einem das nicht passe, gebe es im Rechtsstaat entsprechende Rechtsmittel, dafür müsse man den Rechtsstaat nicht "attackieren".

Eigentlich wurde die Sondersitzung von der gesammelten Opposition einberufen, um Kurz als Kanzler das Misstrauen auszusprechen. Stattdessen stellt die SPÖ nun eine dringliche Anfrage, die sich am Tag vor seiner Budgetrede an Finanzminister Blümel als "Teil des System Kurz" richtet.

"Sie wurden als Bundeskanzler angelobt und nicht als Obmann der ÖVP", erklärt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nach den Erklärungen von Kogler und Schallenberg in Richtung Kanzler. Es stehe ihm nicht zu, das Parlament zu belehren und Misstrauensanträge zu tadeln, er solle dem Nationalrat Respekt zollen. "Es geht um schwerste Vorwürfe gegen Sebastian Kurz", sagt Rendi-Wagner. (Katharina Mittelstaedt, Gerald John, 12.10.2021)