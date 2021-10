Der Wagen soll offenbar bereits am 18. Oktober vorgestellt werden. Weitere Modelle könnten noch folgen

Der Foxtron erinnert an den Lucid Air aus dem Hause Lucid Motors. Foto: via Electrek

Der chinesische Konzern Foxconn, vor allem als einer der wichtigsten Auftragsfertiger für Apple-Produkte bekannt, arbeitet bereits seit geraumer Zeit an einem Elektroauto. Am Montag tauchten erstmals Bilder des sogenannten Foxtron auf.

Limousine mit Verwechslungsgefahr

Auf dem Foto ist eine Limousine mit Fließheck zu sehen, die eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Reichweitenweltmeister Lucid Air aufweist. Ansonsten ist noch wenig über den Foxtron bekannt – weder der mögliche Preis noch eine potenzielle Reichweite oder auch die Batteriegröße. Auch die Innenausstattung kann lediglich erahnt werden. Wann der hauseigene Wagen der Öffentlichkeit näher vorgestellt wird, bleibt ebenso abzuwarten.

鴻海

Spekulationen sehen den 18. Oktober als möglichen Vorstellungstermin, denn da findet der hauseigene Event, der Hon Hai Tech Day, statt. Der E-Wagen-Blog "Electrek" erwartet noch zwei weitere Modelle aus dem Hause Foxconn, die eventuell ebenfalls auf dem Event vorgestellt werden könnten.

Aus früheren Berichten von "Electrek" geht hervor, dass Foxconn die Serienproduktion der neuen Foxtron-Elektrofahrzeuge in den USA und in Thailand im Jahr 2023 aufnehmen will.

Foxconn plant nicht nur, seine eigenen Elektrofahrzeuge zu verkaufen, sondern ist auch in Gesprächen über die Produktion von Elektrofahrzeugen für Lordstown, Fisker und möglicherweise sogar Apple. (red,12.10.2021)