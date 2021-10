Gadse mag es gerne warm. Foto: getttyimages/istockfoto/Andrey Zhuravlev

Mit den Temperaturen ging es in den vergangenen Tagen deutlich bergab. Die eingemotteten Winterjacken wurden hie und da bereits ausgepackt, die Schals um den Hals gewickelt, die Sommerschlapfen verschwinden endgültig im Abstellkammerl. Während es also gewissermaßen Konsens ist, dass man sich draußen an die niedrigen Temperaturen anpasst, gehen die Standpunkte auseinander, wann drinnen der richtige Moment gekommen ist zu handeln. Denn auch innerhalb der eigenen vier Wände sinken die Temperaturen langsam, aber sicher.

Während die einen also schon im wohlig temperierten Wohnzimmer auf dem Sofa liegen, harren andere im Pulli und mit warmen Socken noch ein bisschen aus. Sei es aus Spargründen in Hinblick auf die steigenden Energiekosten, weil man ein fixes Datum hat, ab dem man frühestens einheizt, oder weil einem die reschen Temperaturen in Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche ohnehin nichts ausmachen.

Wie warm ist es bei Ihnen daheim?

Seit wann heizen Sie? Wie lange wollen Sie noch durchhalten? Und was ist Ihre Wohlfühltemperatur? Welche Räume in Ihrem Zuhause heizen Sie nie oder kaum? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 13.10.2021)