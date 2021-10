Heute geschlossen Kindergartenpersonal protestiert: "Keine Zeit, aufs Klo zu gehen"

Maria von Usslar, Ayham Yossef



Mit einer Betriebsversammlung und der teilweisen Schließung von Einrichtungen gingen Pädagoginnen und Pädagogen am Dienstag in die Offensive, um die zahlreichen Mängel in der Elementarbildung aufzuzeigen