Die Schuldenprobleme des chinesischen Immobilienriesen Evergrande hatten weltweite Folgen an den Aktienmärkten. Foto: AFP / Hector Retamal

Shenzhen – Der wankende Immobilienriese China Evergrande ist seinen Anleihegläubigern erneut fällige Zinszahlungen schuldig geblieben. Damit verstärkte der Krisenkonzern erneut die Sorge vor einem Flächenbrand am Immobiliensektor, da in nächster Zeit eine Reihe von Zahlungsverpflichtungen fällig wird. "Wir sehen weitere Ausfälle voraus, wenn sich das Liquiditätsproblem nicht deutlich verbessert", teilte die Maklerfirma CGS-CIMB mit.

Auch andere Bauträger mit schwächerer Bonität hätten derzeit Schwierigkeiten bei der Refinanzierung.

300 Milliarden Dollar Schulden

Nachdem Evergrande im September bereits zwei Zinszahlungen verpasst hatte, kam der Konzern Anleihegläubigern zufolge am Dienstag neuen Zahlungsverpflichtungen nicht nach. Den Angaben zufolge standen Kuponzahlungen in Höhe von insgesamt 148 Millionen Dollar (128 Millionen Euro) für Anleihen mit den Laufzeiten April 2022, April 2023 und April 2024 an. Von Evergrande war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Mit dem dritten Zahlungsausfall innerhalb von drei Wochen sinken die Aussichten, dass Evergrande nach der eingeräumten Zahlungsfrist die Gläubiger bedienen wird. Für die Ende September fällig gewordenen Zinsen läuft für Evergrande eine Nachreichfrist von 30 Tagen. Der Konzern sitzt auf einem Schuldenberg von mehr als 300 Milliarden Dollar.

Auch Rivale lässt Zahlungsfrist verstreichen

Im Zuge der Liquiditätsengpässe in dem Sektor sind in der Volksrepublik bereits weitere Immobilienfirmen in Schwierigkeiten geraten. Zuletzt bemühten sich die kleineren Bauträger Modern Land und Sinic Holdings darum, Fristen für Zinszahlungen verschieben zu können. Auch der Rivale Fantasia Holdings ließ bereits eine Frist für Zinszahlungen verstreichen.

Die Schuldenprobleme von Evergrande haben in den vergangenen Monaten weltweit Schockwellen an den Aktienmärkten ausgelöst. Die Aktien des zweitgrößten Wohnungsbaukonzerns in China waren vor einer Woche an der Börse in Hongkong vom Handel ausgesetzt worden. Berichten zufolge plant der Konzern einen milliardenschweren Beteiligungsverkauf. "Viele Marktteilnehmer befinden sich derzeit in einer abwartenden Haltung", sagte Zhang Zihua, Investmentchef bei Beijing Yunyi Asset Management. "Die Anleger warten gespannt darauf, ob Peking Maßnahmen ergreift, um das Schuldenproblem von Evergrande zu lösen, was umfassende Pläne erfordern würde." (APA, 12.10.2021)