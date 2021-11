Wer kennt das nicht: Man sitzt vorm Fernseher oder – in Zeiten vor dem Lockdown – im Kinosaal, und in der Serie oder dem Film, die gerade laufen, schlemmen die Darstellerinnen und Darsteller genüsslich vor sich hin. Und wäre man nicht auf der Couch oder dem Kinosessel in der Realität gefangen, würde man sich am liebsten an den Ort des Geschehens beamen und mitessen. Viele US-Serien widmen sich zum Beispiel dem Fest Thanksgiving; der riesige, frisch aus dem Ofen kommende, mit allerlei Beilagen garnierte Truthahn lässt bei der Zuseherin oder dem Zuseher vermutlich das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber auch perfekt gestapelte, vor Ahornsirup triefende Pancakes, riesige Pizzaschnitten, üppige Torten und andere Süßigkeiten sowie Getränke können ähnliche Reaktionen auslösen.

Das Leben im Überfluss: Im Film "Marie Antoinette" (2006) wird die österreichische Erzherzogin und französische Königin porträtiert. Foto: Aus dem Film "Marie Antoinette" (2006)

Auch in Animations- und Fantasyfilmen wird gern gegessen und getrunken; das verleitet zum Probieren: Ob das Butterbier aus "Harry Potter" oder die saftigen Pancakes aus "Winnie Pooh" – wer nach Rezepten filmischer Speisen im Internet sucht, wird schnell fündig. In zahlreichen Blogs und Videos werden Filmgerichte nachgekocht.

Welche Speisen aus Serien und Filmen würden Sie gern essen?

Bei welchen Szenen haben Sie so richtig Lust auf das gezeigte Essen bekommen? Wurden Sie durch Filme inspiriert und haben etwas nachgekocht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 26.11.2021)