Deutscher Maler und Kunstfälscher: Wolfgang Beltracchi.

Foto: APA / EPA / OLIVERÜBERG

Das hätte man sich vor ein paar Jahren wirklich nicht gedacht: Wolfgang Beltracchi goes online. Der deutsche Künstler, der als Meisterfälscher internationale Sammler, Kunsthändler und Auktionshäuser hinters Licht führte, veröffentlicht jetzt seine eigene digitale Kunstsammlung samt Museum.

40 Jahre lang hatte er erfolgreich Gemälde von Malern wie Max Ernst oder Heinrich Campendonk imitiert und schaffte es gemeinsam mit seiner Frau Helene, diese als Originale zu verkaufen. 2011 wurde er verurteilt und 2015 vorzeitig aus der Haft entlassen.

Nun veröffentlicht Beltracchi, der sich selbst als einer der begnadetsten Maler der Welt bezeichnet, unter dem Titel "The Greats" unterschiedliche Versionen des Leonardo da Vinci zugeschriebenen Renaissance-Gemäldes "Salvator Mundi". Insgesamt sollen 4.608 "digitale Originale" davon entstehen, die in 30 Serien und sieben Kunstepochen unterteilt werden.

Vincent bis Wolfgang



Darin kopiert Beltracchi das teuerste Gemälde der Welt jedoch nicht, sondern interpretiert es immer wieder neu und setzt es in den Stil von großen Malermeistern wie Van Gogh, Dalí oder Picasso – und natürlich sich selbst. Mit der Rekreation in Kunststilen des Postimpressionismus, Kubismus oder der Pop Art sollen Interessierte durch die Kunstgeschichte reisen – und sogar ein eigenes Onlinemuseum besuchen können, in dem die Werke zu sehen sind. Beltracchis eigene Geschichte wird auf der Plattform einem Heldenepos gleich zelebriert.



Den Markt der neuen NFT-Technologie (Non-fungible Token) scheint der 70-jährige Künstler sehr zu schätzen, wie er der Krypto-Nachrichtenseite "Block" verriet. "Er bietet Künstlern eine Plattform, auf der sie sich selbst unabhängig vom traditionellen Kunstmarkt-Mechanismus vermarkten können", so Beltracchi.



Auf "The Greats" zählt ein Countdown die Tage (es sind noch fünf), bis das ganze Set an Kunstwerken auf der Ethereum-Blockchain zum Verkauf steht. Über einen "hidden sale", also versteckten Verkauf, können allerdings nur zufällig ausgewählte Bilder erworben werden – Kunstsammeln mit Überraschungseffekt also. (Katharina Rustler, 13.10.2021)