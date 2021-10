Öfferl mit vier neuen Kaffeesorten aus eigener Röstung

Öfferl bietet nun vier neue Kaffeesorten an. Foto: Öfferl

Am Mittwoch eröffnete die Bäckerei Öfferl ihr Bistro in der Wollzeile wieder. Zeitgleich präsentierte das Öfferl-Team vier neue selbst entwickelte Kaffeesorten, zwei davon werden speziell für Filterkaffee geröstet. Die Öfferls kaufen ihre Bohnen direkt bei fair und nachhaltig wirtschaftenden Produzenten in Lateinamerika (Guatemala, El Salvador, Peru) sowie Ruanda ein und rösten sie in Gaubitsch im Weinviertel. Zur Wahl stehen für Filterkaffee die Sorten "Hauskaffee – Single Origin" sowie "Alex Keller – Single Origin", für Espresso die Sorten "Hauskaffee – Blend) und "Eric Wright – Single Origin". Die unterschiedlichen Kaffees können in allen Filialen gekauft werden.

---

Pop-Up-Bar Kalamansi ist wieder offen

Die Kalamansi-Bar im 6. Bezirk. Foto: © Philipp Breidler

Vor einem Jahr eröffnete Kevin Koster im Café Grüner Salon seine Pop-Up-Bar mit Zitrusfrüchte-Schwerpunkt. Coronabedingt konnte sie allerdings nur einen Monat lang offen halten. Heuer soll es nun hoffentlich bis März 2022 möglich sein, die Gäste zu bewirten – unter anderem auch von Gastbarkeepern aus unterschiedlichen Ländern.

Kalamansi Bar, geöffnet Freitag und Samstag von 18-1 Uhr, 1060, Hirschengasse 8

---

Neuer Lieferdienst "Flink" in Wien gestartet

Foto: Flink

Die Flotte der Lieferdienste in Wien ist um einen Anbieter gewachsen. Flink, der bisher in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden zugestellt hat, ist ab jetzt auch in Teilen Wien-Hietzing unterwegs, im Laufe des Monats wird auf Penzing ausgeweitet. Die Bestellung von 2.100 Produkten des täglichen Bedarfs zu Supermarktpreisen erfolgt via App. Im Sortiment sind zum Start unter anderem Gebäck von Gragger und Sushi von Eat Happy. Der Mindestbestellwert beträgt einen Euro und die Liefergebühr 1,80 Euro. Laut Aussendung wird eine Zustellzeit von zehn Minuten versprochen.

goflink.com

---

Gault&Millau-Weinfest

Am 16. Oktober findet das Gault&Millau-Weinfest im Palais Auersperg in Wien statt. Namhafte Winzer aus ganz Österreich finden sich zur Degustation von mehr als 500 Weinen zusammen. Besucher dürfen sich auf Weingüter wie Jurtschitsch, Allram, Markus Altenburger oder Gernot Heinrich freuen.

Auch das Weingut Gernot Heinrich ist beim Gault&Millau-Weinfest mit dabei Foto: Weingut Heinrich

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Das Event findet von 15 bis 21 Uhr statt. Karten sind für 59 Euro pro Person online erhältlich. (red, 15.10.2021)

gm-events.at