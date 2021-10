Soll in den kommenden Wochen für Chromecast mit Google TV sowie einzelne Geräte von Sony und TCL verfügbar sein

Google TV bekommt Unterstützung für mehrere Profile. Grafik: Google

Als Google im Vorjahr sein erstes Chromecast mit Android TV und einer neuen Oberfläche namens Google TV vorstellte, war schnell klar: Das System ist durchaus vielversprechend, ganz fertig wirkte es aber nicht. Das eine oder andere Update gab es schon in den vergangenen Monaten, nun beseitigt man aber eines der größten Defizite.

Mehrere Nutzer

Google TV hat künftig systemweit Unterstützung für mehrere Profile. Damit können also unterschiedliche Nutzer ein entsprechendes System nutzen, ohne ihre Vorschläge und Inhalte durcheinanderzubringen. Alle Profile teilen sich dabei aber dasselbe Set an Apps und Logins bei diesen. Bisher gab es nur ein recht rudimentäres Multi-User-System, für das man in den Systemeinstellungen zwischen mehreren Google-Konten wechseln konnte. Lediglich Profile für Kinder wurden noch extra angeboten.

Zudem kündigt Google noch eine zweite Neuerung an: Künftig soll der "Ambient Mode", der angezeigt wird, wenn das Gerät gerade nicht aktiv genutzt wird, für mehr Informationen genutzt werden. Über "Glanceable Cards" sollen dann neben Details zum Wetter auch aktuelle Nachrichten, Sportstatistiken oder auch Zugriff auf angefangene Inhalte aus unterschiedlichen Apps geboten werden.

Fernsteuerung

Für einige Aufregung hatte die neue Fernsteuerungs-App für Google TV gesorgt – und zwar vor allem aufgrund der damit einhergehenden Nebeneffekte. Hat doch Google parallel dazu die alte "Android TV Remote Control" zwar nicht komplett aus dem Play Store entfernt, sie ist aber über die Suche nicht mehr zu finden – während die neue, in der Google-TV-App angesiedelte Funktionalität noch nicht bei allen verfügbar war. Jetzt heißt es, dass die neue Fernsteuerung parallel dazu auch in der Google-Home-App erhältlich sein soll. Zudem gibt es bei aktuellen Android-Versionen die Möglichkeit, einen Schnellzugriff auf die Fernsteuerung in den Quick Settings zu aktivieren.

"Glanceable Cards" kommen ebenfalls. Grafik: Google

All dieses Neuerungen sollen in den kommenden Wochen für das Chromecast mit Google TV veröffentlicht werden. Auch Geräte von Sony und TCL mit Google TV sollen bald ein entsprechendes Update erhalten. Wann eine Aktualisierung des Chromecast auf das aktuelle Android 12 – derzeit ist es noch mit Android 10 ausgestattet – erfolgen soll, lässt das Unternehmen hingegen offen. (apo, 12.10.2021)