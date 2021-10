Showmaster Frank Elstner (79) machte 2019 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, zeigt der SWR um 20.15 Uhr. Foto: APA / dpa / Daniel Bockwoldt

20.15 MAGAZIN

Dok 1: Bastler, Pfuscher, Häuslbauer Rund 20.000 neue Ein- und Zweifamilienhäuser werden jedes Jahr in Österreich aus dem Boden gestampft. Aber nicht selten scheitert der Traum vom Eigenheim, stattdessen folgen existenzbedrohende Dramen. Lisa Gadenstätter begibt sich in die Welt der Häuslbauerinnen und Häuslbauer. Bis 21.10, ORF 1

20.15 TV-SHOWLEGENDE

Betrifft: Frank Elstner – Mein Leben mit Parkinson Frank Elstner, langjähriger Wetten, dass..?-Moderator, lebt mit Parkinson, so wie etwa 400.000 andere Menschen in Deutschland. Die meisten von ihnen sind um die 60, wenn diese Krankheit des Nervensystems bei ihnen festgestellt wird. Lange galt sie als unheilbar. Aber es gibt Hoffnung. Bis 21.00, SWR

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Rockies – Lernen fürs Leben (2/2) Die Rocky Mountains prägen Nordamerika und erstrecken sich über rund 5000 Kilometer. Ob Grizzlybär, Kranich oder Bison: Alle Bewohner müssen ihrem Nachwuchs das Überleben in der Wildnis sichern. Bis 21.10, Servus TV

21.50 DOKUMENTATION

Die Wahrheit über Lolita Fast 70 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung sorgt Vladimir Nabokovs Erfolgsroman Lolita noch immer für Skandale. Pornografie? Verherrlichung der Pädophilie? Die Dokumentation spürt einem der größten Missverständnisse der Literaturgeschichte nach. Bis 22.50, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ghana – der Altkleider-Wahnsinn Hunderttausende Tonnen Altkleider aus Europa landen jedes Jahr in Afrika, viele davon in Ghana. Der Secondhand-Kleidungsmarkt hat in der Hauptstadt Accra tausende Jobs geschaffen, aber auch zu enormen Problemen geführt. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Fast Fashion – Hauptsache schnell und billig Mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke werden pro Jahr weltweit produziert. Alle paar Wochen kommt eine neue Kollektion. Ein Drittel wird nie verkauft, sondern vernichtet. Bis 23.50, ORF 2