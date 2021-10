Das Apple Event soll die lang erwarteten Mac Book Pros zeigen, die mit dem M1X-Chip ausgerüstet sein sollen. Foto: Apple

Das nächste Hardware-Event von Apple wird am 18. Oktober stattfinden. Für das Event werden zahlreiche Ankündigungen erwartet, darunter neue MacBook Pros, der Mac Mini in neuem Design und die bereits dritte Generation der Airpods.

Das von Apple verschickte Video zeigt unter dem Apple-Logo das Wort "Unleashed" – entfesselt. Ob der punktierte Schriftzug auf neue Mini-LEDs hinweisen sollen, darf nur spekuliert werden. Wie gewohnt wird das Event hierzulande ab 19 Uhr gestreamt.

Bei den MacBook Pros werden schon länger neue Versionen in den Größen 14 und 16 Zoll erwartet. So könnte sich Apple endgültig von den Intel-Chips emanzipieren und auch mit ihrer bekannten Laptop-Reihe auf den eigenen M1X-Chip Umsteigen. Experten erwarten mit dem Update einen merkbaren Anstieg in Sachen Leistung, auch im Vergleich zum Vorjahresmodell des M1-Chips. Zudem wird mit Mini-LED-Bildschirmen mit 120 Hertz Bildwiederholrate gerechnet. (red, 12.10.2021)