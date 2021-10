"Roßmarkthöfe" am Leiner-Standort am Hauptplatz mit insgesamt 175 Wohneinheiten, Büros, Geschäfte, Boutique-Hotel und einem Konferenzzentrum geplant

In dieser Galerie: 2 Bilder Links im Bild der Hauptplatz mit dem Rathaus, dort werden zwei denkmalgeschützte Gebäude in das Projekt integriert. Für die Bauteile im Vordergrund muss Altbestand weichen. Visualisierung: ZOOM.VP/Signa Den Bau von 78 Eigentumswohnungen im Zentrum St. Pöltens sehen die Pläne von Signa Real Estate vor. Visualisierung: ZOOM.VP/Signa

St. Pölten – Die Planungen am Signa-Projekt Roßmarkthöfe am Leiner-Standort in St. Pölten gehen langsam ins Finale. Auf dem rund 9.000 m² großen Areal direkt am Hauptplatz soll bis 2025 ein gemischt genutztes Quartier mit Geschäften, Büros, Wohnungen und einem Konferenzzentrum entstehen, der Baubeginn ist für 2022 geplant.

Abbruch im Winter

Im Winter soll ein Teil des Bestands abgerissen werden, konkret die Trakte hinter den beiden denkmalgeschützten Häusern am Hauptplatz. Derzeit laufen laut einer Aussendung der Signa noch diverse Verfahren zur Änderung von Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen. Auch eine Entscheidung des Gestaltungsbeirats der Stadt über die Gestaltung der Fassade am Rathausplatz sei noch ausständig.

Außerdem wird es einen städtebaulichen Vertrag zwischen Signa und der Stadt geben, dieser sollte "bis zum Abbruchbeginn unterschriftsreif sein", heißt es in der Aussendung. Ein Teil des Inhalts wird die vom Bauwerber zu schaffende Durchwegung vom Rathausplatz zum Roßmarkt sein. In den Innenhöfen wird es Geschäfte geben, außerdem ist hier der Zugang zum Boutique-Hotel mit 131 Zimmern und Panorama-Restaurant geplant.

Leiner kehrt mit Küchenstudio zurück

Zwischen Roßmarkt und Julius-Raab-Promenade entstehen 78 Eigentumswohnungen, an der Ecke Heitzlergasse/Roßmarkt werden 52 Mietstudios für Studierende und Berufseinsteiger errichtet. Auch für betreutes Wohnen sind 45 Einheiten geplant. Und Möbelhändler Leiner wird hier später mit seinem Premium-Küchenstudio-Konzept namens Eskole ("Essen, Kochen, Leben") auf rund 1.400 Quadratmetern wieder einziehen. (red)