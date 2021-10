Es ist eine Berufsgruppe, die in der öffentlichen Debatte wenig Beachtung und Gehör findet und dennoch ein essenzieller Bestandteil des Bildungssystems und daher systemrelevant ist – Kindergartenpersonal. Das wurde spätestens in der Pandemie auch deutlich sichtbar. Doch schon lange davor waren Elementarpädagoginnen und -pädagogen mit teilweise widrigen Arbeitsbedingungen konfrontiert. Dass bislang kaum Verbesserungen eingetreten sind, bringt das Fass nun bei vielen zum Überlaufen.

Waren Sie bei den Protesten dabei? Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Just in der Woche, in der im Zuge der Regierungskrise bekannt wurde, dass im Bildungs- und Betreuungsbereich Geld eingespart wurde, gingen zahlreiche Vertreterinnen der Berufsgruppe auf die Straße, um gegen die Missstände zu protestieren. Für "Satellite" ist dieser Schritt mehr als nachvollziehbar:



Wie ist die Situation in Ihrem Kindergarten?

In welchem Bundesland arbeiten Sie? Was läuft an Ihrem Arbeitsplatz gut, was sollte sich dringend ändern? Würden Sie den Beruf aus heutiger Sicht noch einmal wählen? Welche Wünsche haben Sie an die Regierung? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 14.10.2021)