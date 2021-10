In dieser Galerie: 2 Bilder Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) muss die Führung der Stadt Graz aller Voraussicht nach an KPÖ-Wahlgewinnerin Elke Kahr und Grünen-Chefin Judith Schwentner übergeben. Foto: APA/ Scheriau Wahlgewinnerin Elke Kahr. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Was sich seit dem Wahltag in Graz abgezeichnet hat, nimmt jetzt konkrete Formen an: Die steirische Landeshauptstadt steuert auf eine linke Stadtregierung zu. KPÖ, Grüne und SPÖ starten ab sofort mit konkreten Koalitionsverhandlungen. Graz könnte also erstmals von einer weiblichen Doppelspitze – von KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr und der grünen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner – geführt werden.

Damit gingen lange Jahre der ÖVP-Vorherrschaft zu Ende. Die ÖVP – seit 2003 Bürgermeisterpartei – hatte bei der Gemeinderatswahl am 26. September mit Bürgermeister Siegfried Nagl ein historisches Debakel erlebt und war von 38 auf 25,9 Prozent abgestürzt, die KPÖ schnellte von 20 auf 28,8 Prozent hoch.

Damit erhielt die KPÖ drei Stadtsenatssitze, die ÖVP zwei, die Grünen und die FPÖ je einen. KPÖ und Grüne haben also in der Stadtregierung eine Mehrheit, diese fehlt allerdings noch im Gemeinderat. Diese dürfte in Hinkunft die SPÖ liefern, die in die Koalitionsverhandlungen zwischen KPÖ und Grünen eingebunden wird.

Für Mittwochmittag wurde von KPÖ, Grünen und SPÖ kurzfristig eine Pressekonferenz angekündigte. Ein ausführlicher Bericht folgt. (Walter Müller, Colette M. Schmidt, 13.10.2021)