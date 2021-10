Die Abgeordneten Jan Krainer (SPÖ, mitte), Christian Hafenecker (FPÖ, links) und Nikolaus Scherak (Neos, rechts) präsentierten am Mittwoch den Antrag ihrer drei Parteien für einen ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss. Foto: APA/Punz

Die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und Neos haben sich auf einen neuen Untersuchungsausschuss geeinigt. Der Antrag, der noch am Mittwoch im Nationalrat eingebracht werden soll, liegt dem STANDARD vor. Der kommende U-Ausschuss soll demzufolge der "Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder" dienen, einprägsamer Titel: "ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss".

In der Begründung führen die Oppositionsparteien aus, dass die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Belege "für ein System des parteipolitischen Missbrauchs öffentlicher Gelder und Strukturen unter der Führung von Sebastian Kurz und seinen Gefolgsleuten sämtliche Befürchtungen übertreffen". Das bisher Bekannte sei womöglich nur "die Spitze des Eisbergs". Der U-Ausschuss soll dort ansetzen und die Aufklärungsarbeit des Ibiza-U-Ausschusses fortsetzen, heißt es.

Von Vorbereitung der Kurz-Machtübernahme bis heute

Als genereller Untersuchungsgegenstand wird das "Gewähren von Vorteilen an mit der ÖVP verbundene natürliche und juristische Personen durch Organe des Bundes" benannt. Der Untersuchungszeitraum soll primär von Dezember 2017 – dem Antritt von Türkis-Blau – bis jetzt reichen, also knapp vier Jahre umfassen. Allerdings will die Opposition überdies die "Vorbereitungshandlungen" für eine Machtübernahme des Kurz-Zirkels auf Basis des "Projekts Ballhausplatz" einbeziehen. Damit würde sich der Zeitraum bis 2014 zurückerstrecken.

Die angestrebte Untersuchung wollen Rot, Blau und Pink in vier Beweisthemen aufdröseln. Direkt an die jüngste innenpolitisch-strafrechtliche Causa knüpft das erste Thema an: die "Beeinflussung von Vergabe- und Förderverfahren". Dabei soll es etwa um die Einflussnahme von ÖVP-Leuten auf die Vergabe von Meinungsforschungsaufträgen und staatlich finanzierten Studien gehen, von denen mutmaßlich Entscheidungsträger der ÖVP oder die Partei profitierten. Besonders die Buchung von Inseraten aus dem Finanzministerium bei der Tageszeitung "Österreich" im Zusammenhang mit der mittlerweile festgenommenen Meinungsforscherin B. wird im Antrag angesprochen.

ÖVP-Einfluss auf Justiz als Thema

Wie schon im Ibiza-U-Ausschuss soll auch die Einflussnahme auf staatsnahe Unternehmen wieder Thema sein, wobei der Fokus nunmehr allein auf der ÖVP liegt. So soll beispielsweise der Informationsfluss zwischen Ex-Kanzler Kurz, dem Finanzministerium und den Ministern Hartwig Löger und Gernot Blümel rund um Postenbesetzungen bei der staatlichen Beteiligungsholding Öbag (weiter) untersucht werden.

Ein drittes großes Thema verortet die Opposition im vermuteten ÖVP-Einfluss auf Justizermittlungen – etwa durch Minister, deren Kabinette oder hohe Beamte wie Ex-Sektionschef Christian Pilnacek. Aus besonders aktuellem Anlass soll es dabei auch um mutmaßliche Leaks von Razzien an Beschuldigte aus dem türkisen Umfeld in der Inseratenaffäre gehen. Auch der vergangene U-Ausschuss soll explizit nachbetrachtet werden, indem die verschleppten und erst auf Exekution des Bundespräsidenten endlich erfolgten Aktenlieferungen des Finanzministeriums unter die Lupe genommen werden.

Viertes Beweisthema ist die Begünstigung von ÖVP-Vertrauten bei Postenbesetzungen des Bundes. Die Opposition erhofft sich neue Erkenntnisse über parteipolitisch maßgeschneiderte Ausschreibungstexte und die Beförderung unterqualifizierter Parteigänger in hohe staatliche Positionen.

Kommt Höchstgericht ins Spiel?

Bis der U-Ausschuss zu arbeiten beginnen kann, wird es aber noch einige Monate dauern. Die Einsetzung des Ausschusses ist ein Minderheitenrecht, es bedarf also nicht der Zustimmung der Regierungsfraktionen. Nach dem Beschluss des Verlangens im Nationalrat könnten diese aber versuchen, den Untersuchungsgegenstand zu beeinspruchen. Grundsätzlich muss ein U-Ausschuss einen "bestimmten abgeschlossenen Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes" behandeln. Ob dieses Kriterium erfüllt ist, müsste im Zweifelsfall der Verfassungsgerichtshof klären, was für einige Verzögerung sorgen könnte. Beim Ibiza-U-Ausschuss wollte Türkis-Grün die Beweisthemen beschneiden, blitzte damit aber beim Höchstgericht ab. (Theo Anders, 13.10. 2021)