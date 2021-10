Ob pikant oder süß, Edelkastanien kann man auf unterschiedlichste Art zubereiten. Wie schmecken Sie Ihnen am besten? Posten Sie im Forum!

Herbstzeit ist Kastanienzeit – während die ungenießbaren Früchte der Rosskastanien in Parks und auf Straßen herumkullern und von Kindern gern zum Basteln hergenommen werden, gibt es die genießbaren Kastanien überall in Supermärkten, auf Wochenmärkten und bei Straßenständen zu kaufen. In südlicheren Regionen kann man diese von den zahlreichen Kastanienbäumen sogar selbst ernten.

Holen Sie sich im Winter gern Maroni beim Standl? Foto: Heribert Corn

Vor allem in den Wintermonaten sind Maroni beliebte Snacks für Zwischendurch. Aber sie können noch viel mehr: Ob gebraten, gekocht oder glaciert, in Torten, als Mousse, Suppe oder im Risotto – die Nussfrüchte schmecken in allen Formen und Varianten.

Welche Maroni-Gerichte essen Sie am liebsten?

Wo gibt es die besten zu kaufen, oder sammeln Sie diese selbst? Welche süßen Speisen mögen Sie besonders, welche pikanten? Welche Tipps haben Sie fürs Selberbraten? Teilen Sie Ihre Rezepte und Empfehlungen im Forum! (mawa, 15.10.2021)