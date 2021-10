Es ist eine Entwicklung, die sich durch Corona erheblich beschleunigt hat: die Sehnsucht nach dem Leben auf dem Land, weit weg vom Trubel. Vor diesem Hintergrund hat sich das britische Unternehmen Uswitch einmal angesehen, welche Dörfer, also Orte zwischen 500 und 2.500 Einwohnern, sich denn besonderer Beliebtheit erfreuen. Untersucht wurden die beiden visuell orientierten sozialen Kanäle Instagram und Pinterest – grob gesagt, man hat die einschlägigen Hashtags und Pins gezählt. Die Zahlen von Pinterest und Instagram wurden dann kombiniert, um ein Gesamtranking der Popularität zu erstellen.



Oia auf Santorin: Dorf mit Postkartenblick.

Im weltweiten Ranking liegen sechs der Top-Ten-Ziele in Europa. An der Spitze der Liste steht das Dorf Oia in Griechenland mit etwas mehr als 1,6 Millionen Auftritten in den sozialen Medien, von denen die große Mehrheit auf Instagram-Posts zurückzuführen ist.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Halong-Bucht in Vietnam und Göreme in der Türkei mit jeweils knapp über 1,1 Millionen Social-Media-Auftritten. Hallstatt kommt mit knapp 800.000 auf den vierten Platz der globalen Liste.

Für den fünftplatzierten Mission Beach in Australien und das neuseeländische Wanaka muss man schon ans andere Ende der Welt fliegen, bevor man nach Italien zurückfliegt, um Vernazza auf Platz sieben mit knapp 500.000 Social-Media-Auftritten zu besuchen.

Die Top Ten werden von den Dörfern Shirakawa-Go in Japan, Tobermory auf der Isle of Mull in Schottland und Furnas auf den Azoren (Portugal) vervollständigt, die alle weniger als 260.000 Aufrufe in den sozialen Medien haben.

Die schönsten Dörfer Europas

Oia steht nicht nur global an der Spitze, sondern auch europaweit. Es wird in den sozialen Medien häufiger erwähnt als die sieben anderen europäischen Dörfer zusammen. Erbaut an den Hängen der Vulkaninsel Santorin, ist es klar, warum es an der Spitze der Liste steht – mit einem atemberaubenden Postkartenblick über die südliche Ägäis.

Bekannt für die "Feenkamine": Göreme in der Türkei. Foto: imago/imagebroker

Auch Göreme, das auf der Liste an zweiter Stelle steht, bietet ein einzigartiges – vor allem touristisches – Erlebnis. Das Dorf liegt inmitten der berühmten Feenkamin-Felsformationen in Kappadokien in der Türkei. Dort hat man unter anderem die Möglichkeit, Heißluftballonfahrten zu unternehmen – ein gern gezeigtes Fotomotiv.

Beliebt bei Touristen, beliebt auf Social Media. Foto: AFP/JOE KLAMAR

An Fotomotiven mangelt es auch in der Welterbestätte Hallstatt nicht. Die Ortschaft hat mit 4.887 die meisten Pinterest-Pins unter den Top Ten – fast doppelt so viele wie Oia und Folengandros. So gesehen wäre Hallstatt die Nummer eins in Europa. Aber mit insgesamt knapp 800.000 Instagram-Posts kommt es nicht über den dritten Platz hinaus.

Fischerdörfer, Alpendörfer

Der viertplatzierte Ort Vernazza, ein Fischerdorf in Italien, mit knapp 500.000 Social-Media-Posts bietet ein Urlaubserlebnis im mediterranen Stil. Etwas rauer geht's in Tobermory auf der Isle of Mull (242.210 Social-Media-Auftritte) und Portree auf der Isle of Skye (119.875 Social-Media-Auftritte) zu. Sie belegen den fünften beziehungsweise neunten Platz in den Top Ten. Sehenswert scheinen sie allemal: Tobermory bietet unter anderem unberührte, weiße Sandstrände am kristallklaren Wasser des Nordatlantiks. Etwas weiter nördlich und nach einer kurzen Bootsfahrt erreicht man Portree auf der Isle of Skye, wo man ein traditionelles Fischerdorf mit einem malerischen Hafen und Pier besuchen kann, das von Hügeln und zahlreichen Wanderwegen umgeben ist.

Schweizer Idyll in Wengen.

Auf dem achten Platz liegt Wengen mit vergleichsweise geringen 122.137 Social-Media-Beiträgen. Es liegt auf einer sonnigen, geschützten Terrasse unterhalb der Berner Alpen und bietet Ausblicke auf das Lauterbrunnental.

Wenn man auf der Suche nach einem einzigartigen Erlebnis ist, könnte man dem Sechstplatzierten einen Besuch abstatten. Furnas (227.708 Auftritte in den sozialen Medien) liegt im Osten der Azoren mitten im Atlantik und befindet sich in einem riesigen Vulkankrater, in dem sich geothermische Pools, heiße Quellen und Dampflöcher befinden.

Überblick über die schönsten Dörfer Europas. Foto: Uswitch

Auf dem siebten Platz folgt Folegandros (154.222 Social-Media-Auftritte), das mit seiner natürlichen Schönheit punktet, aber vom Tourismus noch weitgehend unberührt scheint. Albarracin (107.998 Social-Media-Auftritte) vervollständigt die Liste: ein Dorf mit islamischem und mittelalterlichem Flair, umgeben von roten Sandsteinfelsen und Klippen. (red, 13.10.2021)