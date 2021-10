Sebastian Kurz war zu dem Zeitpunkt, als das Schreiben verschickt wurde, noch Bundeskanzler, nun sitzt er im Parlament. Foto: APA/HANS PUNZ

Nervös war man im Bundeskanzleramt ja schon vor den Hausdurchsuchungen, die vergangene Woche Österreichs Innenpolitik erschütterten. Das zeigte sich nicht nur in Pressekonferenzen, in denen ebendiese Hausdurchsuchungen vorab angedeutet wurden, sondern auch in einer Bitte an die IT-Abteilung: Man möge doch eine Möglichkeit finden, wie sämtliche E-Mails und Kalendereinträge aller Mitarbeiter nach einem Jahr automatisch gelöscht werden können. Die wurde nun offenbar gefunden, Stichtag ist der 10. November.

Über einen Zusammenhang lässt sich nur spekulieren, doch ein kurzer Blick zurück: Im Mai beauftragte der Verfassungsgerichtshof den Bundespräsidenten mit der Exekution von Daten aus dem Finanzministerium. Denn Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) weigerte sich, dem Untersuchungsausschuss Mails und Akten aus seinem Ministerium zu liefern; schließlich musste das Straflandesgericht die Daten exekutieren. Vorausgegangen war dem eine langwierige Debatte darüber, was nun für den U-Ausschuss relevant ist – und, vor allem, wie viel man dem Ausschuss überhaupt geben könne, da sich in den Mails auch private Kommunikation befinde.

Dann war es eine Weile verhältnismäßig ruhig um die ÖVP und ihre Mails – bis vergangene Woche das Bundeskanzleramt durchsucht wurde. Die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) waren auf der Suche nach Handys, Servern und PCs, die ihnen Beweise in der Causa Inseratenkorruption liefern könnten. Der Verdacht steht nicht zuletzt wegen Chats im Raum, in denen sich hochrangige ÖVPler über das sogenannte B.-Österreich-Tool austauschten – Chats, in denen bekanntlich mitunter in recht saloppem Umgangston kommuniziert wurde.



Im Zweifelsfall weg damit

Unmittelbar vor einer verhängnisvollen Hausdurchsuchung – laut einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ am 4. Oktober – wurde im Bundeskanzleramt ein Schreiben verschickt. Es liegt dem STANDARD vor und regelt in recht umständlichem Beamten-und-Techniker-Sprech den neuen Umgang mit "formeller" und "informeller" Kommunikation, denn der "Herr Generalsekretär" habe die Umsetzung eines "Informationssicherheitsmanagementsystems" beauftragt.

Der Kern dieses neuen Systems: Weniger ist künftig mehr. Vor dem Hintergrund der "Verwaltungsvereinfachung" und wegen "verwaltungsökonomischer Aspekte" soll fortan bei Mails und Kalendereinträgen zwischen privater Kommunikation, formellem Verwaltungshandeln und informellem Verwaltungshandeln unterschieden werden. Letzteres ist in dem Schreiben definiert als "Handlungen einzelner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ohne entsprechenden Regelungswillen und -wirkung". Je nachdem, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Mailkonversationen selbst einschätzen, müssen sie diese künftig an verschiedenen Orten ablegen. Tun sie das nicht, sind sie weg.

Denn nur was explizit als "dienstliche Kommunikation" abgelegt wird, wird laut dem Schreiben länger als 365 Tage aufbewahrt. In den anderen beiden Kategorien müssen, das geht aus dem Papier hervor, einzelne Mails und Kalendereinträge separat abgelegt werden, sonst werden sie nach einem Jahr entfernt.

Auf Anfrage des STANDARD im Bundeskanzleramt wird der geplante Vorgang als nicht ganz so fix dargestellt. Derzeit fänden "die entsprechenden Planungen und Überlegungen statt bzw. werden technische, organisatorische Szenarien ausgelotet", heißt es, man werde nach einem Beschluss aller Generalsekretäre die IT "im Bunde konsolidieren". Außerdem heißt es: "Nach derzeitigem Planungsstand ergibt sich am Status quo hinsichtlich der Verfügbarkeit insgesamt keine Änderung. Inwieweit für Benutzerinnen und Benutzer individuelle Zugriffsmöglichkeiten bestehen werden, unterliegt einem laufenden Planungs- und Abstimmungsprozess. Hinsichtlich der Verfügbarkeit vor dem Zeitpunkt der Migration gibt es im Bundeskanzleramt keine Überlegungen bzw. sind keine Änderungen vorgesehen."

In dem internen Schreiben klingt das anders: Demnach sollen etwa auch nach dem "Gebot der Datenminimierung" alle Mails und Kalendereinträge regelmäßig auf "dienstliche Relevanz und Löschpflichten" geprüft werden.

Datenminimierung ist keine Löschpflicht

Nikolaus Forgó, der Leiter des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Universität Wien, meint dazu: Die DSGVO kenne zwar den Grundsatz der Datenminimierung, "dieser ist aber nicht so zu verstehen, dass immer stets alles zu löschen ist". Stattdessen komme es darauf an, "ob nicht eine rechtliche Pflicht besteht, Daten zu speichern". Daraus ergebe sich aber nicht gleichzeitig eine Pflicht zur Löschung.

Diese Diskussion ist nicht neu. Zuletzt brach sie aus, als der damalige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Zuge des Ibiza-U-Ausschusses angab, seine Chats regelmäßig zu löschen. Am Mittwoch beantragte die Opposition nun einen U-Ausschuss zum Thema "ÖVP-Korruption". Grundsätzlich sind Mails, die hochrangige politische Verantwortliche verschicken, heikel und überdies unklar geregelt. Das Gesetz dazu ist veraltet: Die Bundesarchivgutverordnung stammt aus dem Jahr 1999 und wurde nur ein einziges Mal verändert.

Aus archivarischer Sicht, so meint Verfassungs- und Verwaltungsjurist Peter Bußjäger, sei ein derartiges Vorgehen aber nicht problematisch. "Ein Archiv ist keine Rumpelkammer", sagt er, es gelte das Prinzip: Nur was relevant ist, muss archiviert werden. Das zu erkennen könne man Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch zumuten.

Aus der Sicht eines etwaigen Untersuchungsausschusses sieht das schon anders aus: Für den ist alles wichtig, was "abstrakt relevant" für den Untersuchungsgegenstand ist – so die Ansicht des Verfassungsgerichtshofs. Da eine Löschanordnung die parlamentarische Kontrolle erschweren könne, wäre eine solche "zumindest untersuchungswürdig", sagt Bußjäger: "Die dürfte dann wirklich nur die höchstpersönliche Kommunikation betreffen." Noch mehr steht den Ermittlern in einem Strafverfahren zu: "Denen muss ich auch höchstpersönliche Infos geben."

Bis 10. November haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bundeskanzleramt dem Schreiben zufolge noch Zeit, jene Mails und Kalendereinträge zu suchen, die älter als ein Jahr sind und dennoch aufgehoben werden sollen. Danach, so steht es explizit in dem Schreiben, stünden diese in den Postfächern "nicht mehr zur Verfügung". (Gabriele Scherndl, Fabian Schmid, 14.10.2021)