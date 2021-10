Alexander Schallenberg gibt Paul Ronzheimer auf Bild-TV sein erstes TV-Interview als Kanzler. Foto: AFP, JOE KLAMAR

Wien – Seit Montag ist Ex-Außenminister Alexander Schallenberg Österreichs neuer Bundeskanzler, sein erstes TV-Interview gibt er einem deutschen Sender. Heute, Mittwoch, ist Schallenberg ab um 17.15 Uhr in einer Live-Sondersendung bei Kurz-Biograf Paul Ronzeimer auf Bild TV zu Gast. Das kündigte der stellvertretender "Bild"-Chefredakteur via Twitter an. Interviews in den heimischen TV-Sendern Puls 4, ATV und ORF folgen erst danach. (red, 13.10.2021)