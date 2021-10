Pamela Spitz zeigt in "Der eine Moment", wie sie ihre Träume trotz Parkinsonerkrankung lebt. Foto: ORF/BFilm/Florian Berger

Wien – Eine neue fünfteilige Dokuserie auf ORF 1 spürt Augenblicken, die plötzlich alles verändern, nach. Für "Der eine Moment" porträtiert Lisa Gadenstätter Menschen, "denen Unglaubliches widerfahren ist, seziert die unwahrscheinlichsten Zufälle und geht der Frage nach, wie es ist, wenn ein einziger Moment den Rest eines Lebens für immer verändert", wie es in einer Aussendung heißt.

Dabei stehen etwa lebensrettende Stammzellenspenden, schwere Autounfälle, Ausflüge in All, Geiselnahmen oder auch Heiratsanträge im Zentrum. "Was mich neben den unglaublichen Geschichten sehr beeindruckt hat: Jedes Erlebnis, sei es auch noch so tragisch, hat die Menschen stärker gemacht. Und das ist es, was wir alle aus diesem einen Moment mitnehmen können", wurde Gadenstätter, der die Serie ein "Herzensprojekt" ist, zitiert.

Die erste Folge ist am Mittwoch, 20. Oktober, um 21.10 Uhr in ORF 1 zu sehen. Dabei steht "Glück" im Mittelpunkt. In den Wochen darauf dreht sich alles um "Falsche Zeit am falschen Ort", "Mut", "Zufall" sowie "Liebe". (APA, 13.10.2021)