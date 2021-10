Kai Pflaume feiert mit Kindern und Promis zehn Jahre "Klein gegen Groß". Foto: ORF/ARD/NDR/Petra Stadler

Die ORF/ARD-Show "Klein gegen Groß" ist zehn Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums zeigt ORF 1 am Samstag um 17.45 Uhr die Dokumentation "10 Jahre Klein gegen Groß – die unglaublichsten Geschichten der Kinder". Darin erinnern sich Moderator Kai Pflaume als auch so mancher Promi an die lustigsten, kuriosesten und emotionalsten Momente der Show zurück. Auch für einen Blick hinter die Kulissen und fünf Homestorys, bei denen es ein Wiedersehen mit einstigen "kleinen Herausforderern" gibt, wurde gesorgt.

Insgesamt traten in den vergangenen 44 Sendungen 457 Herausforderer mit besonderen Fähigkeiten in 377 Duellen gegen 403 Duellgegner an. In der neuen Ausgabe, die ebenfalls am Samstag (20.15 Uhr, ORF 1) zu sehen ist, tritt etwa die österreichische Schauspielerin Senta Berger im "Kunst-Duell" gegen den achtjährigen Mikail aus Köln an. Der zwölfjährige Fabian aus Wien fordert wiederum den deutschen Schauspieler Jürgen Vogel im "Bowlingkugel-Stapel-Duell" heraus. (APA, 13.10.2021)