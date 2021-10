Im Alter von 90 Jahren flog "Star Trek"-Star William Shatner mit einer Rakete von Blue Origin ins All. Das Abenteuer wurde in einem Livestream übertragen

Die aktuelle Crew rund um William Shatner (2. von links). Foto: AP/Blue Origin

Als Captain Kirk reiste er zumindest in der fiktiven Hollywoodwelt durch die Weiten des Weltalls – nun wurde dieser Traum für William Shatner Realität: In einer Rakete von Blue Origin, dem Weltraumunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, reiste er am 13. Oktober ins All. Mit seinen mittlerweile 90 Jahren ist er nach seiner Rückkehr nun der älteste Mensch, der je im Weltraum gewesen ist. Das Abenteuer wurde im nachstehenden Livestream übertragen.

Blue Origin

Die Reise ins All hätte eigentlich bereits am Vortag stattfinden sollen, wurde jedoch auf Mittwoch verschoben. Auch am Mittwoch wurde der Countdown mehrmals angehalten, es kam zu Verzögerungen. Um 16:50 Uhr hob die Rakete schließlich ab, um 17 Uhr war die Kapsel wieder gelandet.

Die Kapsel mit den Passagieren überschritt die sogenannte Karman-Linie in 100 Kilometer Höhe, die nach internationaler Definition als Grenze zum Weltraum gilt. Die Reisenden verbrachten während des Flugs drei bis vier Minuten in der Schwerelosigkeit.

Die Crew

Neben Shatner nahmen zwei weitere zahlende Gäste an dem heutigen Flug teil: der aus Australien stammende ehemalige Nasa-Ingenieur Chris Boshuizen und Glen de Vries, Co-Founder der Forschungsfirma Medidata. Die vierte Passagierin ist Audrey Powers, Vizepräsidentin von Blue Origin.

Foto: Blue Origin

Dies ist der zweite bemannte Flug der Kapsel "New Shepard". Beim ersten im Juli war Bezos selbst mit an Bord, zusammen mit seinem Bruder Mark, einer 82 Jahre alten früheren US-Pilotin und einem 18-jährigen Niederländer.

Anreise in Rivians

Betont wurde gleich zum Beginn des Streams, dass die Weltraumtouristen in Elektroautos der Marke Rivian – ein direktes Konkurrenzprodukt zu Elon Musks Teslas – anreisen. Die beiden Milliardäre Elon Musk und Jeff Bezos verbindet seit geraumer Zeit ein Konkurrenzdenken rund um das Wettrennen ins All.

Musks Unternehmen Space X hatte Mitte September vier Menschen ins All geschickt, die dort für drei Tage verweilten. (stm, 13.10.2021)