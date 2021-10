Im Alter von 90 Jahren fliegt "Star Trek"-Star William Shatner mit einer Rakete von Blue Origin ins All. Das Abenteuer wird in einem Livestream übertragen

Die aktuelle Crew rund um William Shatner (2. von links). Foto: AP/Blue Origin

Als Captain Kirk reiste er zumindest in der fiktiven Hollywoodwelt durch die Weiten des Weltalls – nun wird dieser Traum für William Shatner Realität: In einer Rakete von Blue Origin, dem Weltraumunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, reist er am 13. Oktober ins All. Mit seinen mittlerweile 90 Jahren wird er nach seiner Rückkehr der älteste Mensch sein, der je im Weltraum gewesen ist. Das Abenteuer wird im nachstehenden Livestream übertragen.

Blue Origin

Der Start der Rakete ist für 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt, vorab werden bereits diverse Informationen rund um den geplanten Flug mitgeteilt. Dieser Artikel wird dementsprechend regelmäßig aktualisiert.

Die Crew

Neben Shatner nehmen zwei weitere zahlende Gäste an dem heutigen Flug teil: der aus Australien stammende ehemalige Nasa-Ingenieur Chris Boshuizen und Glen de Vries, Co-Founder der Forschungsfirma Medidata. Die vierte Passagierin ist Audrey Powers, Vizepräsidentin von Blue Origin. (stm, 13.10.2021)