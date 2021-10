Ob es eine Zukunft für die Beziehung zwischen Sandy (Anna Schudt) und Manni (Bjarne Mädel) gibt? Therapeut Klaus Kranitz (Jan Georg Schütte, Mitte) ist da skeptisch. Foto: ARD Degeto / NDR / Thomas Leidig

Irgendwann ist Schluss mit lustig. Die einen streiten sich ständig, die anderen schweigen sich an. Wenn es im Beziehungsleben nicht mehr so knistert und funkt, wie man es sich wünscht, dann kommt die Paartherapie ins Spiel und soll retten, was noch zu retten ist.

Oder zumindest die Trennung erträglich machen und die Kollateralschäden für Kind und Kegel so gering wie möglich halten. Wer sich in Paartherapie begibt, hofft auf Hilfe von außen, wenn die innere kleine Paarbeziehungswelt sich nicht in den gewünschten Bahnen weiterdreht.

Wer eine "normale" Therapie sucht, der wäre bei Klaus Kranitz nicht gut aufgehoben, er hält nichts davon, in vielen Stunden die Befindlichkeiten seiner Kundinnen und Kunden zu beleuchten. Nein, Kranitz verspricht den ganz schnellen Erfolg bei Beziehungsproblemen. Drei Sitzungen um 1500 Euro, und die Sache hat sich. Und das sogar mit Geld-zurück-Garantie, sollte es nicht so klappen, wie es sich die Klientinnen und Klienten vorstellen. In sechs Folgen (ab Freitag abrufbar in der ARD-Mediathek und ab 20. Oktober linear im Ersten) zeigt der deutsche Improvisationsmeister Jan Georg Schütte in Kranitz – Bei Trennung Geld zurück, wie das geht.

Ohne vorgegebene Dialoge

Vorlage für die Serie war das ARD-Hörspiel Paartherapeut Klaus Kranitz – Bei Trennung Geld zurück. Der Grimme-Preisträger führt Regie, ist gemeinsam mit Sebastian Schultz Co-Autor und spielt die Titelrolle. Schütte zeigte schon zuvor in der Impro-Comedy Altersglühen – Speed Dating für Senioren (2014), in Wellness für Paare (2016) oder dem Roadmovie Für immer Sommer 90 (2020), welch absurde Dialoge und Geschichten entstehen, wenn man Schauspielerinnen und Schauspieler die Freiheit gibt, spontan und ohne vorgegebene Dialoge vor der Kamera zu agieren.

Raus aus der Komfortzone

"Mich reizt an der Improvisation die Möglichkeit, Schauspieler und alle Departments kräftig zu überraschen und damit aus dem gewohnten Trott und der Komfortzone zu bringen. Im Idealfall sorgt das für maximale Wachheit und Lebendigkeit. Pannen eingeschlossen", sagt Schütte über sein Konzept. Diese Komfortzone verlassen in Kranitz – Bei Trennung Geld zurück sechs Paare, deren Probleme unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Querdenker und Verschwörungsmenschen Tini und Jochen, gespielt von Lisa Hagmeister und Charly Hübner, tun sich generell schwer mit dem Zustand der Welt. Ihr größtes Problem aber ist der Golden Retriever von Dunja Hayali. Klingt schräg? Ist es auch.

In der Folge Flöten mit Kröten lernen die ultrakorrekten Pazifisten Jörn und Mareike (sehr spaßig bieder: Thomas Niehaus und Katharina Heyer), dass Gewalt sehr wohl manchmal eine Lösung sein kann. Zumindest für ihr Beziehungsproblem.

Killer Bjarne Mädel

Mit dabei ist auch Tatortreiniger Bjarne Mädel. Er spielt Manni, den Auftragskiller und besten Freund von Kranitz, der sich auf ein Gspusi mit der Heiratsschwindlerin Sandy (Anna Schudt) einlässt und glaubt, die Liebe seines Lebens gefunden zu haben, und seine kriminelle Energie künftig in die Beziehungsarbeit stecken mag.

Aber auch bei Kranitz ist nicht jede Therapiesitzung von Erfolg gekrönt. So wie eben auch im echten Leben. (Astrid Ebenführer, 14.10.2021)