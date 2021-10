Kaum ein anderes Land testet so viel auf Corona wie Österreich. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Der Nationalrat verlängerte am Mittwochnachmittag diverse Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Dabei geht es unter anderem darum, dass Tests bis Ende März kostenlos angeboten werden. Ärzte werden künftig auch Testzertifikate für den grünen Pass ausdrucken dürfen. Auch wird das telefonische Rezept verlängert. Die Opposition vermisste in der dazugehörigen Debatte Wege aus der Krise.

Parlamentsdebatte

FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak fragte sich, warum nirgends verankert werde, wann die Epidemie offiziell zu Ende sei. Seinem Neos-Kollegen Gerald Loacker fehlt "der Weg aus dem Corona-Panik-Modus in die gesundheitliche und wirtschaftliche Normalität". Die SPÖ wiederum alterierte sich in Person von Gesundheitssprecher Philip Kucher darüber, dass in der Budgetrede Gesundheit und Pflege ebenso wenig Thema gewesen seien wie die nötige Verdoppelung der Medizinstudienplätze.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) entgegnete dem mit einer umfassenden Darstellung der budgetären Möglichkeiten, die seinem Ressort zugutekommen, auch zur Linderung der sozialen Corona-Folgen. Was die vierte Corona-Welle angeht, sei diese "sicher noch nicht vorbei".

Verlängerung der Gratistests

Die Koalitionsabgeordneten konzentrierten sich darauf, die Maßnahmen darzustellen, die in den diversen Gesetzen auf den Weg gebracht werden. So wird den Ländern weiter finanzielle Abgeltung für Aufwendungen wie Teststraßen oder die Hotline 1450 garantiert. Corona-Tests bleiben bis in den kommenden Frühling gratis, die Firmentestungen aber nur bis Ende Oktober. Allerdings werde an einer Verlängerung dieser Option gearbeitet, erklärte Mückstein.

Die Verteidigungsministerin wird im Einvernehmen mit dem Gesundheitsminister nun bis Ende 2022 ermächtigt, eingelagerte Schutzausrüstungen und sonstige notwendige medizinische Materialien unentgeltlich zugunsten der Bundesländer, anderer Ressorts sowie sonstiger Bundeseinrichtungen bereitzustellen. Im Einvernehmen mit dem Innen- und Außenminister wird auch eine Weitergabe an andere Staaten oder internationale Organisationen möglich.

Bis Ende März verlängert wird jene Regel, wonach für die Ausstellung von Rezepten ein Anruf beim Arzt reicht. Die benötigten Medikamente können dann in der gewünschten Apotheke abgeholt werden. (APA, 13.10.2021)