STANDARD zum Hören Der neueste Schrei: Vintage-Mode kiloweise kaufen

Podcast

Unternehmen wie Vino Kilo verkaufen Secondhandmode nach Gewicht. Das kommt gut an bei der Generation, die aussehen will wie ihre Eltern auf verblitzten Fotos von früher. Das macht das Konzept so erfolgreich, berichtet Anne Feldkamp.