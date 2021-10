Lisa Hauser: Mit stetem Lächeln zum Lebensziel

Ihr Lebensmotto ist keine Raketenwissenschaft: immer mit einem Lächeln durch die Welt gehen. Und im vergangenen Winter hat Lisa Hauser viel, sehr viel gelächelt. Mit ihrem Sieg im Massenstart in Pokljuka sorgte die 27-jährige Tirolerin für die erste WM-Goldmedaille einer österreichischen Biathletin ever. Dazu gewann sie noch zweimal WM-Silber in der Verfolgung und im Mixed-Bewerb, der erste Weltcup-Sieg im Einzel in Antholz gerät da schon fast in den Hintergrund.

Es sind Erfolge, die für Hauser sicherlich auch eine Genugtuung sind. Neben den Höhen gab es auch einige Tiefen in einer bald zehnjährigen Karriere. Einmal schoss Hauser bei einer Weltmeisterschaft auf die falschen Scheiben, nämlich die einer Gegnerin. "Ich hatte auch viele Stürze, bei denen mir einige Male der Schaft meines Gewehrs gebrochen ist", sagt Hauser, die nach Niederlagen des Öfteren bittere Tränen vergossen hatte.

Beim WM-Solo, das sich in voller Länge auf Youtube finden lässt, waren es nur mehr Tränen der Freude. Aufnahme fand Hauser auch in einen elitären Männerbund. Der Name der Kitzbühelerin ist der erste weibliche, der eine Gondel der Hahnenkammbahn ziert. Eine Ehre, die normalerweise nur den Streif-Siegern zuteilwird. "Ich habe mein großes Lebensziel erreicht, kann alles, was noch kommt, genießen. (Florian Vetter)