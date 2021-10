Ein Mann hat an mehreren Orten in Kongsberg Passanten mit Pfeil und Bogen attackiert. Laut Polizeiberichten wurde der Täter bereits gefasst – das Motiv ist noch unklar

Viele Details zum Hergang der Tat waren vorerst noch unklar – die Behörden sperrten die Tatorte großflächig ab. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Die norwegische Kleinstadt Kongsberg ist am Mittwochabend von einem schweren Angriff erschüttert worden. Laut Polizeiangaben hat ein Mann Passanten mit Pfeil und Bogen attackiert. Dabei sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und mehrere Menschen verletzt worden, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk NRK am späten Mittwochabend berichtete. Die Gewaltserie erstreckte sich um 18.30 Uhr offenbar auf mehrere Orte, darunter ein Supermarkt, in Kongsberg. Angesichts des Tatablaufes liege es nahe zu prüfen, ob es sich um einen Terrorakt gehandelt haben könnte, teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit.



Die Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden. Wie viele es genau gab, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Viele Details zum Hergang der Tat waren vorerst noch unklar. Das liegt auch daran, dass die Behörden große Teile des Ortes abgesperrt hatten. Zu sehen war, dass in Kongsberg unter anderen Polizei- und Rettungshubschrauber gelandet waren. Außerdem waren am Ort des Angriffs auch Mitglieder von Spezialeinheiten und auch von Bombenkommandos im Einsatz.

Zudem soll laut Medien zu sehen gewesen sein, wie die Polizei den mutmaßlichen Täter mit Schusswaffen verfolgte. Später wurde ein Verdächtiger festgenommen, der sich offenbar zu der Tat bekannte. Man gehe derzeit davon aus, dass der Mann alleine gehandelt habe, ließ die Polizei wissen. Weitere Personen würden im Zusammenhang mit dem Angriff auch nicht gesucht.

Motiv vorerst unklar

Sowohl konkrete Angaben zur Identität des Verdächtigen als auch solche zum möglichen Motiv des Mannes lagen vorerst noch nicht vor. Auf die Frage, ob es sich um einen Terrorangriff gehandelt haben könnte, sagte ein Sprecher der Polizei, man könne zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts ausschließen. Weitere Ergebnisse werde man erst später liefern können. Derzeit könne man nur die Festnahme bestätigen, und dass es Verletzte und Tote bei dem Angriff gab. Die Stadt Kongsberg hat rund 26.000 Einwohner. Beheimatet ist in Kongsberg auch Norwegens größtes Rüstungsunternehmen, das nach der Stadt benannt ist. (mesc, APA, 13.10.2021)