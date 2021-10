Laut eigenen Angaben hat Israel bereits Hunderte Luftangriffe gegen Syrien geflogen. (Symbolbild) Foto: AFP / Jalaa Marey

Kairo – Nach Angaben des syrischen Verteidigungsministeriums hat Israel erneut Luftangriffe auf syrisches Gebiet geflogen. Am späten Mittwochabend (Ortszeit) sei ein Sendemast nahe der Stadt Palmyra in der Region Homs von israelischen Kampfflugzeugen bombardiert worden, dabei seien ein Soldat getötet und drei weitere verletzt worden, teilte das Ministerium mit.

Der Vorfall ereignete sich wenige Tage, nachdem syrische Staatsmedien berichtet hatten, dass ein israelischer Raketenangriff über dem Gebiet von Homs abgefangen wurde. Sechs Soldaten waren dabei verwundet worden.

Israel ist wegen des gestiegenen iranischen Einflusses in Syrien in Alarmbereitschaft. Der Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete der syrischen Führung, die seit fast neun Jahren versucht, einen Aufstand gegen Präsident Bashar al-Assad niederzuschlagen. Israel will verhindern, dass der Iran eine permanente militärische Präsenz in Syrien aufbaut. Israel hat eigenen Angaben zufolge bereits Hunderte Angriffe in Syrien geflogen. (APA, 14.10.2021)