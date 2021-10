Alexander Schallenberg war am Mittwochabend zu Gast bei Armin Wolf in einer "ZiB 2 Spezial". Foto: screenshot, tvthek.orf.at

"Also, ganz offen": Diese Worte gebrauchte der neue Kanzler Alexander Schallenberg am Mittwochabend bei Armin Wolf in einer "ZiB 2 Spezial" recht häufig. Was diesen Worten folgte, waren aber oft Beschwichtigungen, Wiederholungen, Stehsätze. Am "System Kurz" will er festhalten, wenn "Sie das System Kurz sehen, das Regierungsprogramm und die Leute, die das gewissenhaft umsetzen, ja", sagte er zu Wolf, der immer wieder nachfragte und Antworten statt Worthülsen einforderte.

ORF

Dafür wurde Wolf von Schallenberg belehrt, es seien "hypothetische Frage", die der Moderator da stelle. Etwa warum Schallenberg am Donnerstag die Erklärung unterschrieben habe, eine ÖVP-Beteiligung an dieser Bundesregierung solle es ausschließlich mit Sebastian Kurz an der Spitze geben.

Für hypothetisch hält er auch die Frage, wann eigentlich die Vorwürfe gegen Kurz aufgeklärt sind. Wenn das Verfahren eingestellt wird oder bei Freispruch? Oder könne Kurz selbst beschließen, wann die Vorwürfe geklärt sind? Auch darauf erhielt Wolf keine Antwort, immerhin betonte Schallenberg sein "großes Vertrauen in die Justiz". Wolfgang Schüssel nennt er als sein Vorbild, das Kanzlerbüro im Kreisky-Zimmer mag er nicht, dort ist es ihm zu finster. Sein persönlicher Geschmack: Er mag es lieber hell, nicht holzvertäfelt.

Die 104-seitige Begründung der Hausdurchsuchung im Kanzleramt habe er "überflogen"; dass er bei seiner Angelobung am Montag gesagt hat, dass die Vorwürfe gegen Kurz falsch seien, sieht er als "meine persönliche Meinung". Und es sei völlig legitim, in einer freien, offenen Demokratie die persönliche Meinung zu äußern.

Was an den Vorwürfen gegen Kurz und die weiteren Beschuldigten dran ist, wird der Untersuchungsausschuss "ÖVP-Korruption" klären. Und wie es danach mit Sebastian Kurz weitergeht? "We cross the bridge when we get there", um es mit den Worten von Alexander Schallenberg zu sagen. Ganz offen. (Astrid Ebenführer, 14.10.2021)