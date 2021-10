Rund 150 Feuerwehrleute waren im Kampf gegen den Brand im Einsatz. Foto: EPA / Kaohsiung Fire Bureau Handout

Taiwan – Bei einem Brand in einem Hochhaus in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung sind am Donnerstag laut Medienberichten mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, da viele Bewohner in den oberen Stockwerken eingeschlossen worden waren, hieß es. Die Zeitung "Apple Daily" berichtete von 22 Toten, während die Stadtregierung zunächst nur von 15 Menschen "ohne Lebenszeichen" und einem bestätigten Toten gesprochen hatte.

Mehr als 50 Menschen seien verletzt worden, hieß es. Das 13-stöckige Wohn- und Geschäftshaus hatte in den frühen Nachtstunden stundenlang gebrannt, bis rund 150 Feuerwehrleute den Brand am Morgen unter Kontrolle bringen konnten. Das Feuer sei im ersten Stock des 40 Jahre alten Hauses ausgebrochen, berichtete die Nachrichtenagentur CNA. (APA, 14.10.2021)