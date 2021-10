Die aktuelle Regierungskrise erschüttert nicht nur die Koalition und die einzelnen Parteien gehörig, sondern wird auch von der Gesellschaft nicht einfach so hingenommen: In der aktuellen Market-Umfrage für den STANDARD rutscht die Kanzlerpartei ÖVP von 31 Prozent im August auf 27 Prozent ab – gegenüber der Nationalratswahl vor zwei Jahren (37,46 Prozent) würde sie also rund zehn Prozentpunkte verlieren. Damit wäre sie trotzdem noch an erster Stelle.

Zugewinne bei den Oppositionsparteien

Deutlich sichtbar wird, welchen Parteien die momentane Situation am zuträglichsten ist. Zu den Gewinnern zählen die SPÖ, die laut Umfrage auf 25 Prozent kommen (bei der Wahl 2019 waren es 21,2), die FPÖ, die mit 21 Prozent mehr als vier Prozentpunkte zulegen konnte, und die Neos, die 13 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugen würden – bei der Wahl 2019 waren es nur etwas mehr als acht Prozent. Anders sieht das bei den Grünen aus – der kleine Koalitionspartner wird laut der Umfrage von jedem zweiten Wahlberechtigten als geschwächt angesehen. Sie rutschen um zwei Prozentpunkte auf elf Prozent ab und wären somit erstmals hinter den Neos.

Aus welchem Grund würden Sie diese Partei wählen?

(mawa, 14.10.2021)