Jetzt wird die Scheidung verarbeitet: Adeles neues Album "30" erscheint am 19. November. Foto: VALERIE MACON / AFP / picturedesk.com

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, beziehungsweise von Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt. Anfang Oktober wurde nämlich die Zahl 30 auf Eiffelturm, Brandenburger Tor, Louvre, Kolosseum und Co projiziert; Popkulturinteressierte knackten den Code schnell: So kann sich nur ein neues Album der britischen Erfolgssängerin Adele, die mit Nummern wie Rolling in the Deep oder When We Were Young moderne Klassiker schrieb, ankündigen.

Denn alle Longplayer der 15-fachen Grammy-Preisträgerin trugen bisher das Alter als Titel, das sie hatte, als sie an ihnen zu arbeiten begann: 19, 21 und 25 – das letzte Album der mittlerweile 33-Jährigen erschien 2015 und verkaufte schwindelerregende 3,38 Millionen Stück. Sechs Jahre sind also seit Adeles letztem schwer erfolgreichen Werk vergangen. Eine halbe Ewigkeit, wenn man die größte Popsängerin der Insel ist.

Doch verwundert das nicht, Adele plagten privat andere Sorgen. 2018, als sie 30 war, hatte sie mit der Arbeit am neuen Album begonnen, 2019 ging ihre Ehe mit Simon Konecki, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Angelo teilt, in die Brüche. Das neue Werk – Adele verarbeitet ja immer persönliche Themen – wurde also zum Scheidungsalbum, die Pandemie verhinderte, dass es 2020, wie ursprünglich geplant, erscheinen konnte.

Nicht mehr so bombastisch, bitte

Trotzdem übernahm Adele im Oktober 2020 nach langer Öffentlichkeitsabsenz in der amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live die Rolle der Gastgeberin und präsentierte sich dort der Welt mit einem neuen Look: "Wegen der ganzen Corona-bedingten Reisebeschränkungen entschied ich mich, nur wenig Gepäck mitzubringen, also habe ich nur die Hälfte von mir selbst eingepackt", scherzte sie dort über ihren Gewichtsverlust. Aktuell ziert Adele das Cover der British Vogue.

Mit Spannung wird ihr neues Album über die "turbulenteste Zeit in meinem Leben", wie die Sängerin, die nicht nur wegen ihrer großen, souligen Stimme, sondern auch wegen ihres guten Schmähs und ihrer sympathischen Art beliebt ist, sagt. Am Freitag erschien die Vorabsingle Easy on Me, eine Klavierballade, die von Greg Kurstin, der auch für Hello hinter den Reglern saß, produziert wurde. Auch einen weiteren Hello-Bezug gibt es: Regie bei dem Schwarz-Weiß-Video für Easy on Me führte der kanadische Filmemacher Xavier Dolan, der auch die Bilder zu Hello verantwortete. Sogar im selben Haus wurde gedreht. Das Musikvideo wurde in den ersten zehn Stunden bereits 17 Millionen Mal angesehen.

Ein zweites Hello sollen sich die Fans aber nicht erwarten, hatte Adele vorab gesagt. Der Song habe sie quasi zu berühmt gemacht; diesen Bombast möchte sie gern hinter sich lassen. Ob ihr das gelingen wird? (abs, 15.10.2021)