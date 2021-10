Ab kommendem Jahr soll Physiotherapie in ganz Österreich auf Kassenkosten verfügbar sein. Haben Sie schon einmal eine in Anspruch genommen? Berichten Sie im Forum!

Ab kommendem Jahr soll Physiotherapie in ganz Österreich auf Kassenkosten verfügbar sein, teilte die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) vergangene Woche mit – eine finanzielle und körperliche Erleichterung für viele, die darauf angewiesen sind. Denn immer mehr Menschen leiden unter Beeinträchtigungen und Schmerzen, die unter anderem auf das viele Sitzen und zu wenig Bewegung zurückzuführen sind. Haltungs- und Rückenprobleme sind ein Grund, Physiotherapie in Anspruch zu nehmen. Daneben gibt es noch zahlreiche weitere.

Aus welchen Gründen haben Sie eine Physiotherapie gemacht? Foto: DNY59 Getty Images

Hatte man beispielsweise einen Unfall, leidet an einer chronischen Erkrankung oder an psychischen Problemen, manifestiert sich das häufig im Körper. Mit einer Physiotherapie kann Abhilfe geschaffen und der Alltag wieder besser bewältigbar gemacht werden. Bislang musste man diese in den meisten Fällen selbst finanzieren und bekam einen Beitrag von der Krankenkasse rückerstattet. Mit kommendem Jahr soll es österreichweit 590 Kassenvertragsstellen geben. Dann kostet die Behandlung nichts, sondern wird direkt mit der ÖGK abgerechnet.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Physiotherapie gemacht?

Aus welchen Gründen haben Sie diese in Anspruch genommen? Befürworten Sie den Schritt, Physiotherapie künftig auf Kassenkosten anzubieten? Wie stehen Sie als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin dazu? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.10.2021)