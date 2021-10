In dieser Galerie: 3 Bilder Kein Vergessen: In Katar sind bereits mehr als 6.000 Bauarbeiter gestorben. Foto: AFP Keine Ruhe: Die Proteste gegen die Fußball-WM gehen weiter. Foto: Imago/Majerus Keine Kosten gescheut: Knapp 600 Millionen Euro investiert Katar in das Lusail-Stadion, Spielort des WM-Finales für 92.000 Zuschauer. Foto: AFP

"Wir müssen über Katar reden." Das sagt Tim Sparv, Kapitän des finnischen Fußball-Nationalteams. Es ist ein bemerkenswerter Beitrag im Magazin "The Players Tribune", das Sportlern eine Stimme gibt. Und der 34-jährige Mittelfeldspieler ist nicht der Einzige, dem das Thema Katar und die kommende Fußball-WM keine Ruhe lässt. Die Protestwelle gegen den WM-Gastgeber ebbt nicht ab.

Mehr als zwei Millionen Gastarbeiter aus Ländern wie Indien, Pakistan und Kenia arbeiten noch immer unter teils erbärmlichen Bedingungen, um Stadien, Hotels und Straßen aus dem Boden zu stampfen. Mehrere Tausend sind seit der WM-Vergabe im Jahr 2010 auf den Baustellen des Golfstaats ums Leben gekommen. Die Regierung erklärt, sie habe Reformen beim Thema Menschenrechte auf den Weg gebracht. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat daran Zweifel, wie Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty Österreich sagt: "Die Lage der Arbeitsmigranten ist nach wie vor prekär. Das ist die traurige Realität."

Verbesserung ist nicht in Sicht, eher das Gegenteil. Es soll Bestrebungen geben, Reformen wieder rückgängig zu machen. Der im Herbst 2020 beschlossene Mindestlohn für die Gastarbeiter und die Abschaffung eines Zertifikats, welches die Arbeitskräfte von ihren Arbeitgebern abhängig gemacht hatte, sind laut Amnesty einigen handelnden Personen ein Dorn im Auge. Jüngste Empfehlungen eines Beratergremiums der Regierung hätten deutlich gemacht, dass die Reformen "verwässert" werden sollen. Aktuell sei der öffentliche Druck aber noch zu groß.

"Viele Menschen da draußen haben das Gefühl, dass eine Chance vertan wurde", sagt Schlack, die aber nicht nur pessimistisch auf die WM 2022 blickt. "Es gab ja bereits Bemühungen seitens Katars. Sollte die Regierung ihre Versprechen endlich ernster nehmen, ist Fortschritt möglich. Es geht um kleine Schritte. Deshalb wirken wir auch immer wieder auf die Fifa ein, damit sie ihren Einfluss nutzt und die Reformen Bestand haben." Einen Boykott lehnt Amnesty ab, man will vielmehr die internationale Aufmerksamkeit einer WM nutzen, um Missstände aufzuzeigen.

Paul Scharner, Ex-ÖFB-Teamspieler, wünscht sich Aufmerksamkeit für die Lage der Arbeiter auch während der WM. "Bekommen die tausenden Todesfälle Aufmerksamkeit? Denn auf ihren Leichen wird Fußball gespielt", sagte Scharner bei einer Diskussionsrunde des Gewerkschaftsbundes in Wien.

Schweden und Finnland trainieren nicht in Katar

Die Beziehungen der katarischen Regierung zu den radikalislamischen Taliban in Afghanistan sind international mittlerweile kein Thema mehr. Katar war seit 2013 Stützpunkt der Taliban, die in einer Villa in der Hauptstadt Doha ein politisches Büro betreiben durften. Nur kurz wurde ein Boykott von den Kanzlerkandidaten im deutschen Wahlkampf angeheizt.

Im deutschen Fußballverband, dessen Team sich als Erstes für die WM qualifiziert hatte, ist man gegen eine Absage. "Ein Boykott spielt für uns keine Rolle. Wir werden uns überlegen, was wir vor Ort ansprechen und welche Aktivitäten wir starten, um weiter positiv einzuwirken", sagt DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Ein Ruhmesblatt war es für den DFB freilich nicht, dass kurz nach einer Protestaktion des deutschen Teams mit T-Shirts mit dem Human-Rights-Schriftzug die Kontakte des DFB zu Qatar Airways bekannt wurden.



Dass lauterer Protest möglich ist, zeigen andere Länder. Schwedens Nationalelf hat vor kurzem entschieden, ihr geplantes Trainingslager im Winter in Katar abzusagen. Die Finnen steigen ebenfalls nicht mehr in den Flieger Richtung Wüste. Tim Sparv appelliert an seine Kickerkollegen: "Wir Spieler haben mehr Einfluss als jemals zuvor. Wir müssen unsere Macht nützen." (Florian Vetter, 16.10.2021)