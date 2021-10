Noch-ORF-Generealdirektor Alexander Wrabetz brachte seinen Antrag auf Gebührenerhöhung im ORF-Stiftungsrat durch. Foto: APA/Schlager

Wien – Das nennt man gelungenes Timing: Während der Regierungskrise und des Rückzugs des Bundeskanzlers beschloss der ORF-Stiftungsrat am Donnerstag ohne allzu laute mediale und politische Begleitmusik eine Erhöhung der ORF-Gebühren um acht Prozent. Eine Mehrheit dafür zeichnete sich am Montag nach dem Finanzausschuss des ORF-Stiftungsrates bereits ab, der STANDARD berichtete. 26 der 30 Stimmberechtigten – die fünf Betriebsräte sind in dieser Frage nicht berechtigt – stimmten dafür, die drei Stiftungsräte des FPÖ-"Freundeskreises" dagegen. Die Stimme eines Stiftungsrats fiel weg, da er sich nicht vertreten ließ.

1,38 Euro mehr pro Monat

Das von GIS-pflichtigen Haushalten zu entrichtende Programmentgelt für ORF-Radio- und -Fernsehnutzung erhöht sich damit um 5 Cent auf 60 Cent pro Tag bzw. um 1,38 Euro auf 18,59 Euro pro Monat. Zunächst hat der Publikumsrat jedoch die Möglichkeit einer Stellungnahme. Im Anschluss muss die Medienbehörde KommAustria die Korrektheit der Berechnungen feststellen. Die "Anpassung des Programmentgelts", wie es im ORF-Gesetz heißt, könnte frühestens im März 2022 in Kraft treten und muss alle fünf Jahre erfolgen.

Der noch bis Ende des Jahres amtierende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und sein Nachfolger Roland Weißmann hatten – wie berichtet – den Antrag gemeinsam ausgearbeitet. Bei einer prognostizierten Inflation von zehn Prozent bis 2026 fiele die Erhöhung sehr moderat und "unter dem gesetzlichen Rahmen aus", sagte Wrabetz zuletzt.

52 Millionen Euro pro Jahr mehr ab 2023

Konkret würde der ORF im Jahr 2022 rund 43 Millionen Euro pro Jahr mehr lukrieren, sollte die Erhöhung mit März 2022 über die Bühne gehen. Der ORF würde im nächsten Jahr seine Einnahmen aus Programmentgelten auf knapp 690 Millionen Euro steigern. Ab dem Jahr 2023 und bis 2026 wären es dann 52 Millionen mehr für den ORF, wenn die Anzahl der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler gleich bleibt. In Summe käme der ORF dann mit den Gis-Einnahmen auf rund 700 Millionen Euro jährlich, das sind rund zwei Drittel seines Budgets.

Zwei Drittel der Gis gehen an den ORF

Ende des Jahres 2020 gab es 3,36 Millionen Gis-Haushalte, knapp 300.000 waren von der Gebühr befreit. Derzeit erhält der ORF monatlich 17,21 Euro aus Radio- und Fernseh-Entgelt. Das sind in etwa zwei Drittel der Gesamtgebühren, die GIS-pflichtige Haushalte entrichten müssen. Zu diesem Betrag kommen noch Gebühren und Abgaben an Bund und Länder hinzu. In der Steiermark ist die Landesabgabe mit 5,80 Euro am höchsten. Dort fallen insgesamt 26,73 Euro an Gebühren an. In Oberösterreich und Vorarlberg gibt es dagegen keine Abgabe an das Land und die Gebühr sind mit 20,93 Euro spürbar billiger.

ÖVP-Kritik an Erhöhung

Noch Ende September hatte ÖVP-Mediensprecher Axel Melchior die im Raum stehende Erhöhung der GIS-Gebühr um acht Prozent als "völlig deplatziert" kritisiert. "Als Volkspartei sehen wir den Anstieg der GIS-Abgabe äußerst kritisch, denn aus unserer Sicht braucht es eine Politik der Entlastung, nicht der Gebührenerhöhung", wurde Melchior in einer Aussendung zitiert.

Die türkisen ORF-Stiftungsräte hat die Kritik Melchiors anscheinend kalt gelassen. Thomas Zach, Leiter des gewichtigen bürgerlichen "Freundeskreises" und Vorsitzende des Finanzausschusses, hielt fest: "Die Gebührenanpassung hat Maß und Ziel. Die heute vom Stíftungsrat mit sehr großer Mehrheit beschlossene Gebührenanpassung hat mit einer Höhe von acht Prozent für die nächsten fünf Jahre das richtige Maß und das richtige Ziel." Sie ermögliche "weiterhin die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags in der Information und Spielraum für Programm-Innovationen". Sie liege "unter der zu erwartenden Inflationsrate der kommenden fünf Jahre von mehr als zehn Prozent und zeige die "Ambition der Geschäftsführung die Mittel aus den Gebühren besonders effizient und ausschließlich für Programmzwecke zu verwenden". (omark, APA, 14.10.2021)